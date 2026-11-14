यूपी: बीएसए कार्यालय के सील कमरे खुलेंगे, एसटीएफ करेगी जांच; शिक्षक भर्ती का खंगाला जाएगा रिकॉर्ड

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इन अभिलेखों को फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच के लिए एसटीएफ को उपलब्ध कराया जाना है। अभिलेख कक्ष खुलवाने की स्वीकृति के लिए पत्रावली एडीएम सिटी के पास पहुंच गई है। यहां से प्रक्रिया पूरी होने के बाद पत्रावली मुख्य विकास अधिकारी के पास जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी अंतिम स्वीकृति देंगे। डीएम की अनुमति मिलने पर ही दोनों कमरों के ताले खुलवाए जा सकेंगे।8 अक्तूबर 2019 को विजयदशमी की रात बीएसए कार्यालय के अभिलेख कक्ष में आग लगी थी। तत्कालीन बीएसए ओंकार सिंह ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित समिति ने कमरों को सील कर दिया था। इनकी चाबियां जिला ट्रेजरी के सुरक्षित ताले में जमा करा दी गई थीं।इन कमरों में वर्ष 2011 से 2018 तक की शिक्षक भर्तियों की पत्रावलियां हैं। वर्ष 2015 के अंतरजनपदीय स्थानांतरण वाले शिक्षकों के मूल शैक्षिक अभिलेख भी बंद हैं। शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देश पर 2000 शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन होना है। हाईकोर्ट के आदेश पर एसटीएफ को भी इन नियुक्तियों की जांच करनी है। एसटीएफ 7,775 शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच करेगी।आग लगने के मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने की थी, पर उपनिरीक्षक अनुज कुमार सोनी की 22 सितंबर 2023 की रिपोर्ट में अभियुक्त की पहचान नहीं हुई। कुछ शिक्षिकाओं ने दस्तावेज वापस पाने के लिए अदालत में वाद दाखिल किया था। अदालत ने 22 जुलाई 2024 को बीएसए को दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता ने भी अभिलेख कक्ष खोलने की स्पष्ट राय दी थी।बीएससए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि रिकॉर्ड रूम खुलवाने के लिए पत्रावली प्रक्रिया में है। जल्द ही ताले खुलवाकर दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला महामंत्री यूटा राजीव वर्मा ने बताया कि जांच करने में किसी भी शिक्षकों को कोई आपत्ति नहीं है, जिनके मूल दस्तावेज बंद कमरों में जब्त है और सुरक्षित हैं। वह दस्तावेज शिक्षकों वापस किए जाएं।