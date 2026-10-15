Agra News: एक ही बर्तन में मांसाहारी-शाकाहारी भोजन बनने की आशंका पर नोटिस

खाद्य विभाग की टीम ने पीएडंटी काॅलोनी लोहामंडी स्थित आरके एसोसिएट्स एंड होटल लाइनर प्राइवेट लिमिटेड की किचन की जांच की। यहां पर मांसाहारी और शाकाहारी भोजन बनाने के लिए एक ही बर्तन उपयोग में लाए जा रहे थे। ये भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की लिए भोजन भेजते हैं। यहां जिम्मेदार कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र नहीं दिखा पाए। जांच के लिए खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए हैं। सुधार के लिए नोटिस दिया गया है।सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आरके एसोसिएट्स एंड होटल लाइनर प्राइवेट लिमिटेड स्थित बेस किचन का निरीक्षण किया। यहां पर भोजन के पैकेट तैयार हो रहे थे। गंदगी भी थी। यहां स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण नहीं मिला। मांसाहारी-शाकाहारी भोजन के लिए अलग-अलग बर्तन उपयोग किए जाने चाहिए, लेकिन यहां पर बर्तनों पर कोई चिह्नांकन नहीं पाया गया। इससे दोनों प्रकार के भोजन के निर्माण के लिए एक ही बर्तन उपयोग करने की आशंका है। इनको सुधार के लिए नोटिस दिया है। नरीपुरा स्थित नवल किशोर के प्रतिष्ठान पर गंदगी के बीच खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी। कार्य बंद कराते हुए इनके पंजीकरण के निरस्त करने की संस्तुति की है। यहां से प्रयोग किए गए रिफाइंड सोयाबीन और मिर्च पाउडर का नमूना लिया है। इसके अलावा टीम ने पनीर, गेहूं का आटा, हल्दी पाउडर, अरहर दाल और मसूर दाल के नमूने लिए। इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठानों से सोया रिफाइंड, बर्फी समेत आठ नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।