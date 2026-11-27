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भूड़ का बाग, न्यू कॉलोनी निवासी महावीर पाल सिंह के पुत्र अरवेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पिता वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्होंने कभी डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया। यूपीआई खाता भी नहीं है। इसके बावजूद अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम और यूपीआई के माध्यम से उनके बैंक खातों से रकम निकाल ली। केनरा बैंक के खाते से 5,61,370 रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से 1,93,000 रुपये निकाले गए। दोनों खातों से कुल 7,54,370 रुपये निकाले गए। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।ऐसे भी निकल सकते हैं पैसे- यदि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है, तो अपराधी आपके फिंगरप्रिंट का क्लोन (नकली अंगूठे का निशान) बनाकर पैसे निकाल सकते हैं। इसमें न तो कार्ड की जरूरत होती है और न ही मोबाइल पर कोई ओटीपी आता है।- फिशिंग लिंक या मालवेयर (एपीके फाइल) के जरिये आपके फोन का पूरा कंट्रोल हैकर्स के पास जा सकता है। इसके बाद वे आपकी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगइन कर आरटीजीएस, एनईएफटी या आईएमपीएस जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।- अपराधी आपके नाम से दूसरा सिम कार्ड जारी करवा लेते हैं या आपके फोन में एसएमएस फॉरवर्डिंग चालू कर देते हैं। इससे बैंक से आने वाले सारे ओटीपी सीधे ठग के फोन पर जाने लगते हैं और वे आसानी से ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेते हैं।- यदि किसी के पास आपकी चेकबुक के पन्ने या आपके हस्ताक्षर की कॉपी पहुंच जाए तो वह नकली चेक लगाकर बैंक शाखा से सीधे बड़ी रकम निकाल सकता है।- कई मामलों में केवाईसी अपडेट करने के बहाने या बैंक कर्मचारियों-बिचौलियों की मिलीभगत से खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल दिया जाता है। नंबर बदलते ही ठग नया इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड बनाकर पूरा खाता खाली कर देते हैं।ऐसी स्थिति में यह करें- एसीपी बजरंग प्रसाद ने बताया कि घटना होने पर राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। शुरुआती कुछ घंटों में शिकायत करने पर बैंक उस पैसे को फ्रीज कर सकता है। अपने बैंक के कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा में जाकर तुरंत अपने खाते से होने वाले सभी लेनदेन रुकवाएं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, यदि आपकी बिना किसी गलती के अनधिकृत लेनदेन हुआ है और आप 3 कार्य दिवस के भीतर बैंक को सूचित कर देते हैं, तो आपको पूरा पैसा वापस मिलने का प्रावधान है।