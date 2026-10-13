हड़ताल का असर: जिला अस्पताल में इलाज के लिए भटकते रहे मरीज, फिजियोथेरेपी समेत कई विभागों में सेवाएं ठप

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ समान कार्य-समान वेतन और स्थायी करने की मांग पर हड़ताल पर है। इस संघ में 1351 चिकित्सक, फार्मासिस्ट और तकनीशियन समेत अन्य स्टाफ शामिल हैं। जिला अस्पताल में 60-70 स्टाफ सेवारत हैं। फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद और जीरियाट्रिक जैसे विभागों में चिकित्सक सेवाएं नहीं दे रहे हैं। नरीपुरा निवासी देवेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पिताजी की फिजियोथेरेपी हड़ताल के कारण नहीं हो सकी। प्रमुख अधीक्षिका डॉ. सुनीता राठौर ने हड़ताल पर गए चिकित्सकों की वैकल्पिक व्यवस्था की है। उन्होंने अन्य चिकित्सकों को अतिरिक्त समय तक मरीजों को देखने के लिए कहा है।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने 12 अक्तूबर को लखनऊ में भी धरना देने का एलान किया था। पुलिस ने पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव समेत कई को लखनऊ जाने से पहले ही नजरबंद किया। जिलाध्यक्ष देवी सिंह कुशवाहा ने कहा कि मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी।