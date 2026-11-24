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बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी घटना को दबाए रहे और अपने स्तर से आरोपी की तलाश करते रहे। इस बीच होटल से फरार होने की जानकारी मीडिया तक पहुंच गई। चर्चा है कि पुलिसकर्मियों ने आरोपी के वकील के माध्यम से संपर्क साधा और किसी तरह उसे दोबारा हिरासत में ले लिया। विज्ञापन



आरोपी के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने की भी चर्चा है। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने फरारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी। बाद में हिमाचल पुलिस आरोपी को लेकर न्यायालय पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी घटना को दबाए रहे और अपने स्तर से आरोपी की तलाश करते रहे। इस बीच होटल से फरार होने की जानकारी मीडिया तक पहुंच गई। चर्चा है कि पुलिसकर्मियों ने आरोपी के वकील के माध्यम से संपर्क साधा और किसी तरह उसे दोबारा हिरासत में ले लिया।आरोपी के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने की भी चर्चा है। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने फरारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी। बाद में हिमाचल पुलिस आरोपी को लेकर न्यायालय पहुंच गई।

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हिमाचल प्रदेश में हत्या के मामले का आरोपी पिनाहट निवासी राजवीर पुत्र प्रसादी आगरा में पुलिस हिरासत से भाग गया। मारपीट के मामले में पेशी के लिए उसे तीन पुलिसकर्मी आगरा लेकर आए थे। रात में मदिया कटरा स्थित वैभव प्लेस होटल में ठहरे थे। आरोपी रात करीब डेढ़ बजे पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया।