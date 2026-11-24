यूपी: प्रेमिका से मिलने के लिए पुलिस को दे गया चकमा, गिरफ्तारी के बाद भागा शातिर; फिर आया पकड़ में आया
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 24 Nov 2026 11:51 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में हत्या के मामले का आरोपी आगरा के मदिया कटरा स्थित होटल से पुलिस हिरासत में फरार हो गया। पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर वकील के माध्यम से संपर्क कर उसे दोबारा पकड़ लिया।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में हत्या के मामले का आरोपी पिनाहट निवासी राजवीर पुत्र प्रसादी आगरा में पुलिस हिरासत से भाग गया। मारपीट के मामले में पेशी के लिए उसे तीन पुलिसकर्मी आगरा लेकर आए थे। रात में मदिया कटरा स्थित वैभव प्लेस होटल में ठहरे थे। आरोपी रात करीब डेढ़ बजे पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी घटना को दबाए रहे और अपने स्तर से आरोपी की तलाश करते रहे। इस बीच होटल से फरार होने की जानकारी मीडिया तक पहुंच गई। चर्चा है कि पुलिसकर्मियों ने आरोपी के वकील के माध्यम से संपर्क साधा और किसी तरह उसे दोबारा हिरासत में ले लिया।
आरोपी के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने की भी चर्चा है। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने फरारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी। बाद में हिमाचल पुलिस आरोपी को लेकर न्यायालय पहुंच गई।
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बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी घटना को दबाए रहे और अपने स्तर से आरोपी की तलाश करते रहे। इस बीच होटल से फरार होने की जानकारी मीडिया तक पहुंच गई। चर्चा है कि पुलिसकर्मियों ने आरोपी के वकील के माध्यम से संपर्क साधा और किसी तरह उसे दोबारा हिरासत में ले लिया।
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आरोपी के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने की भी चर्चा है। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने फरारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी। बाद में हिमाचल पुलिस आरोपी को लेकर न्यायालय पहुंच गई।
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