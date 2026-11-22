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सपा जिला व महानगर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में पार्टी कार्यालय पर आयोजित सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा और महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने की। संचालन जिला महासचिव संतोष पाल बघेल व महानगर महासचिव पुष्पेंद्र शर्मा ने किया।जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने आजीवन किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी। महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने मुख्यमंत्री और रक्षामंत्री के रूप में किसान व जवानों के हित में लिए गए उनके फैसलों को याद किया।कार्यक्रम में एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान, पवन प्रजापति, डॉ. सुरेश चाहर, राजपाल यादव, एडवोकेट राजेश वर्मा, आजाद सिंह जाटव, श्रीकृष्ण वर्मा, रामसहाय यादव और देवेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।ताजनगरी फेज-1 स्थित शीरोज कैफे में वरिष्ठ सपा नेता पप्पू यादव और पूर्व पार्षद श्याम भोजवानी के नेतृत्व में जयंती मनाई गई। एसिड अटैक सर्वाइवर महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर तेजपाल यादव, मनीष खोरेजा, अजय पचौरी, मनोज यादव, गीता माहौर, सुधा, रश्मि, शबनम और सना आदि उपस्थित रहीं।सपा प्रदेश सचिव एडवोकेट राहुल चतुर्वेदी ने न्यू शाहगंज पार्क में मुलायम सिंह यादव की स्मृति में पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि साधारण किसान परिवार और कुश्ती के अखाड़े से निकलकर रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष की मिसाल है। कहा कि उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलते हुए गरीबों व किसानों को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ा।