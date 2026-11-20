'सास करती है ऐसी जिद': बहू ने सुनाया दुखड़ा, तो पुलिस का भी चकरा गया दिमाग; टूटने की कगार पर पहुंची शादी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 20 Nov 2026 09:00 AM IST
सार
आगरा में गर्म रोटी को लेकर सास-बहू के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट और पुलिस शिकायत तक पहुंच गया। आठ महीने पहले हुई शादी को बचाने के लिए अब परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई जा रही है।
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विस्तार
सास को खाने में गर्म रोटी चाहिए। आरोप है कि गर्मा-गरम रोटी खिलाने के बाद भी वह रिश्तेदारों के सामने बुराई करती है। कहती है बहू खाना नहीं देती। पति भी मां की बात को सही मानकर पत्नी को डांटता था। परेशान होकर पत्नी मायके चली गई और पुलिस से शिकायत कर दी। परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर अब सुलह के प्रयास के रहे हैं।
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शहीद नगर क्षेत्र निवासी युवती ने स्नातक तक पढ़ाई की है। परिजन ने नाई की मंडी क्षेत्र निवासी परिवार से रिश्ता तय किया। सास ने बहू को शादी से पहले खूब लाड़ जताया। उसे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित कर उसका परास्नातक (एमए) में दाखिला करवा दिया। फरवरी में शादी हो गई। विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद सास पति के खाना खाकर जाने के बाद दोबारा खाना बनवाती थी।
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तवे से उतरी हुई एकदम गर्म रोटी ही खाती थी। हल्की से ठंडी होने पर रोटी लौटा देती थी। वह पूरा ध्यान देकर उनकी सेवा करती थी पर जब कोई रिश्तेदार आता तो उससे बहू की शिकायत करती थी। बोलती थी कि बहु ताजा खाना तक नहीं बनाती। एक बार बनाकर पूरा दिन वही ठंडा खाना खिलाती है।
इस बात पर उसने पति से कहा तो वह भी मां की तरफदारी करे लगता। शुरुआत में नोकझोंक हुई और कुछ ही दिन में गर्म रोटी बड़े विवाद की जड़ बन गया। बात बढ़ने पर मारपीट हुई और बहू गुस्से में मायके चली गई। पति और ससुरालियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर दी।
मामला सुलह के लिए परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया। पहली तारीख पर समझौता नहीं हुआ। अब दूसरी तारीख पर दोनों पक्षों की बातचीत कराई गई। सुलह नहीं होने पर अगली तारीख पर बुलाया गया है।