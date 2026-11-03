Agra News: एथलेटिक्स में मोहन सिंह आर्य ने जीते तीन पदक

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आगरा। लखनऊ में हुई 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 65 प्लस आयु वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए एथलीट मोहन सिंह आर्य ने तीन पदक अपने नाम किए। बीएसएनएल से मुख्य लेखाधिकारी पद से सेवानिवृत्त मोहन सिंह ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण, 10 हजार मीटर में रजत और 5000 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर 31 अक्तूबर से 1 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया था। मूल रूप से हाथरस के मनस्या खुर्द निवासी मोहन सिंह ने इस उपलब्धि के साथ युवाओं और बुजुर्गों को स्वस्थ रहने व खेलों को दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया।