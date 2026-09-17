आगरा: जाम में फंसा बाइक सवार, जेब से मोबाइल निकालकर भागा चोर; चाहकर भी कुछ न कर पाया

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फिरोजाबाद के टूंडला, नगला सिंधी निवासी पवन कुमार ने बताया कि वह 15 सितंबर को संजय प्लेस से सामान लेकर बाइक से रामबाग होते हुए नुनिहाई जा रहे थे।रामबाग पुल के नीचे मेट्रो का काम चलने के कारण जाम लगा था। वह बाइक रोककर खड़े थे तभी एक युवक उनकी शर्ट की ऊपरी जेब से मोबाइल निकालकर भाग गया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि चोर की तलाश की जा रही है। संवाद