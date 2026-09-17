आगरा: जाम में फंसा बाइक सवार, जेब से मोबाइल निकालकर भागा चोर; चाहकर भी कुछ न कर पाया
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 11:24 AM IST
सार
फिरोजाबाद के टूंडला निवासी युवक की रामबाग पुल के नीचे मेट्रो निर्माण के जाम में जेब से मोबाइल चोरी हो गया। बाइक रोककर खड़े युवक की शर्ट की ऊपरी जेब से मोबाइल निकालकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है।
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विस्तार
आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में रामबाग पुल के नीचे मेट्रो निर्माण के चलते लगे जाम में फंसे बाइक सवार की जेब से मोबाइल निकालकर युवक भाग गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
फिरोजाबाद के टूंडला, नगला सिंधी निवासी पवन कुमार ने बताया कि वह 15 सितंबर को संजय प्लेस से सामान लेकर बाइक से रामबाग होते हुए नुनिहाई जा रहे थे।
रामबाग पुल के नीचे मेट्रो का काम चलने के कारण जाम लगा था। वह बाइक रोककर खड़े थे तभी एक युवक उनकी शर्ट की ऊपरी जेब से मोबाइल निकालकर भाग गया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि चोर की तलाश की जा रही है। संवाद
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फिरोजाबाद के टूंडला, नगला सिंधी निवासी पवन कुमार ने बताया कि वह 15 सितंबर को संजय प्लेस से सामान लेकर बाइक से रामबाग होते हुए नुनिहाई जा रहे थे।
रामबाग पुल के नीचे मेट्रो का काम चलने के कारण जाम लगा था। वह बाइक रोककर खड़े थे तभी एक युवक उनकी शर्ट की ऊपरी जेब से मोबाइल निकालकर भाग गया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि चोर की तलाश की जा रही है। संवाद
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