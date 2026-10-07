Agra News: फतेहपुर सीकरी में 1.01 करोड़ से संवरेंगे 12 महापुरुषों के स्मारक
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:45 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:45 PM IST
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किरावली। विधानसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में स्थित महापुरुषों व ऋषि-मुनियों के स्मारकों को जल्द ही नया स्वरूप मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ''''डॉ. बीआर आम्बेडकर मूर्ति विकास योजना'''' के तहत 1.01 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। विधायक चौधरी बाबूलाल के प्रयासों से स्वीकृत इस बजट से क्षेत्र की 12 मूर्तियों और स्मारकों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।
विधायक प्रतिनिधि डॉ. रामेश्वर सिंह चौधरी ने बताया कि सभी 12 कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ ही बजट का आवंटन कर दिया गया है। नई पीढ़ी को महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा मिल सके, इसी उद्देश्य से इन धरोहरों को भव्य रूप दिया जा रहा है।
किसे कितना बजट: जानिए कहां-कहां होगा काम
• ग्राम दूरा (फतेहपुर सीकरी): महर्षि दुर्वासा ऋषि स्मारक 9.931 लाख रुपये, डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक 9.959 लाख रुपये
• ग्राम कोरई (फतेहपुर सीकरी): डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक 9.952 लाख रुपये
• फतेहपुर सीकरी कस्बा: महर्षि वाल्मीकि स्मारक 7.415 लाख रुपये
• अछनेरा कस्बा: बस स्टैंड के पास चौधरी चरण सिंह स्मारक 5.585 लाख रुपये, कचोरा रोड पर महात्मा गांधी स्मारक 6.174 लाख रुपये आंबेडकर स्मारक 4.850 लाख रुपये
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• ग्राम रूनकता (अछनेरा): महाकवि सूरदास स्मारक 9.951 लाख रुपये, डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक 9.788 लाख रुपये
• ग्राम सींगना (अछनेरा): श्रृंगी ऋषि स्मारक 9.680 लाख रुपये
• ग्राम डावली (अछनेरा): महात्मा गांधी स्मारक 9.970 लाख रुपये
• किरावली कस्बा: महर्षि वाल्मीकि स्मारक 7.788 लाख रुपये
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विधायक प्रतिनिधि डॉ. रामेश्वर सिंह चौधरी ने बताया कि सभी 12 कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ ही बजट का आवंटन कर दिया गया है। नई पीढ़ी को महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा मिल सके, इसी उद्देश्य से इन धरोहरों को भव्य रूप दिया जा रहा है।
विज्ञापन
किसे कितना बजट: जानिए कहां-कहां होगा काम
• ग्राम दूरा (फतेहपुर सीकरी): महर्षि दुर्वासा ऋषि स्मारक 9.931 लाख रुपये, डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक 9.959 लाख रुपये
• ग्राम कोरई (फतेहपुर सीकरी): डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक 9.952 लाख रुपये
• फतेहपुर सीकरी कस्बा: महर्षि वाल्मीकि स्मारक 7.415 लाख रुपये
• अछनेरा कस्बा: बस स्टैंड के पास चौधरी चरण सिंह स्मारक 5.585 लाख रुपये, कचोरा रोड पर महात्मा गांधी स्मारक 6.174 लाख रुपये आंबेडकर स्मारक 4.850 लाख रुपये
विज्ञापन
• ग्राम रूनकता (अछनेरा): महाकवि सूरदास स्मारक 9.951 लाख रुपये, डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक 9.788 लाख रुपये
• ग्राम सींगना (अछनेरा): श्रृंगी ऋषि स्मारक 9.680 लाख रुपये
• ग्राम डावली (अछनेरा): महात्मा गांधी स्मारक 9.970 लाख रुपये
• किरावली कस्बा: महर्षि वाल्मीकि स्मारक 7.788 लाख रुपये