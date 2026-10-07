आगरा: लाठी-डंडे और फरसा लेकर बोला घर पर हमला, परिवार से की मारपीट; एसीपी के आदेश पर 12 के खिलाफ एफआईआर

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रीठई निवासी संजय सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात सितंबर की रात करीब नौ बजे गांव के रामखिलाड़ी, सर्जन सिंह, वीनेश, दिनेश, रामनिवास, भोला, रामभरोसी, किरन देवी, कल्याणी देवी, भूरी देवी, रजनी और सपना आदि हथियारों से लैस होकर उनके घर पहुंचे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए घर का गेट तोड़ दिया और परिवार के लोगों पर हमला कर दिया।आरोप है कि भूरी देवी के हाथ में सरिया मार दिया गया, जिससे उनका हाथ टूट गया। वहीं वीनेश ने चमेली देवी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की, जिससे बचाव के दौरान उनके कान के कुंडल गिर गए। परिवार के अन्य सदस्य दिनेश सिंह को भी चोटें आईं। एसीपी अनिल कुमार ने बताया कि जांच के बाद पिढ़ौरा थाने में 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।