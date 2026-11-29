Agra News: बटेश्वर मेला में उमड़ी बेहिसाब भीड़, जाम में फंसे इटली के पर्यटक
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:16 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
बटेश्वर। बटेश्वर लोक मेला के औपचारिक समापन के बावजूद रविवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में पहुंचे खरीदारों को देख दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। मेले में कंबल, दरी, कपड़े और साज-शृंगार आदि के बाजारों में दिनभर जमकर खरीदारी हुई। मेला में उमड़ी बेहिसाब भीड़ का आलम यह था कि तीर्थधाम के प्रवेश द्वार पर करीब आधा घंटे तक जाम लगा रहा। इटली से आए करीब एक दर्जन विदेशी पर्यटक भी भीड़ और जाम में फंस गए।
बटेश्वर लोक मेले में रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण हजारों लोगों की भीड़ पहुंची। आगरा, फिरोजाबाद के अलावा आसपास के कस्बों और गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने यमुना तट स्थित मुख्य ब्रह्मलाल महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। मेला में बेहिसाब भीड़ आने की वजह से दोपहर 12.30 बजे करीब तीर्थधाम के प्रवेश द्वार पर जाम लग गया। इटली से आए करीब एक दर्जन विदेशी पर्यटक भी जाम में फंस गए। साथ
विदेशी मेहमान बोले-तीर्थधाम आकर हो गए धन्य
विदेशी मेहमानों के साथ स्थानीय महिला-पुरुषों ने जमकर सेल्फी ली। यमुना किनारे बने प्राचीन शिव मंदिरों की शृंखला और मेले की भव्यता देख विदेशी पर्यटक अभिभूत नजर आए। गाइड दिनेश शर्मा ने बताया इटली से आए दल में शामिल सिल्वनिया, मारिया, तेजा और स्ट्रांक सहित सभी सदस्य सनातन धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। पर्यटकों ने बताया कि अब तक उन्होंने इस ऐतिहासिक तीर्थ नगरी के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन आज साक्षात भोले की नगरी में आकर ब्रह्मलाल महादेव के दर्शन कर वे धन्य हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
बटेश्वर लोक मेले में रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण हजारों लोगों की भीड़ पहुंची। आगरा, फिरोजाबाद के अलावा आसपास के कस्बों और गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने यमुना तट स्थित मुख्य ब्रह्मलाल महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। मेला में बेहिसाब भीड़ आने की वजह से दोपहर 12.30 बजे करीब तीर्थधाम के प्रवेश द्वार पर जाम लग गया। इटली से आए करीब एक दर्जन विदेशी पर्यटक भी जाम में फंस गए। साथ
विज्ञापन
विदेशी मेहमान बोले-तीर्थधाम आकर हो गए धन्य
विदेशी मेहमानों के साथ स्थानीय महिला-पुरुषों ने जमकर सेल्फी ली। यमुना किनारे बने प्राचीन शिव मंदिरों की शृंखला और मेले की भव्यता देख विदेशी पर्यटक अभिभूत नजर आए। गाइड दिनेश शर्मा ने बताया इटली से आए दल में शामिल सिल्वनिया, मारिया, तेजा और स्ट्रांक सहित सभी सदस्य सनातन धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। पर्यटकों ने बताया कि अब तक उन्होंने इस ऐतिहासिक तीर्थ नगरी के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन आज साक्षात भोले की नगरी में आकर ब्रह्मलाल महादेव के दर्शन कर वे धन्य हो गए।
विज्ञापन