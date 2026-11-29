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बटेश्वर लोक मेले में रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण हजारों लोगों की भीड़ पहुंची। आगरा, फिरोजाबाद के अलावा आसपास के कस्बों और गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने यमुना तट स्थित मुख्य ब्रह्मलाल महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। मेला में बेहिसाब भीड़ आने की वजह से दोपहर 12.30 बजे करीब तीर्थधाम के प्रवेश द्वार पर जाम लग गया। इटली से आए करीब एक दर्जन विदेशी पर्यटक भी जाम में फंस गए। साथविदेशी मेहमान बोले-तीर्थधाम आकर हो गए धन्यविदेशी मेहमानों के साथ स्थानीय महिला-पुरुषों ने जमकर सेल्फी ली। यमुना किनारे बने प्राचीन शिव मंदिरों की शृंखला और मेले की भव्यता देख विदेशी पर्यटक अभिभूत नजर आए। गाइड दिनेश शर्मा ने बताया इटली से आए दल में शामिल सिल्वनिया, मारिया, तेजा और स्ट्रांक सहित सभी सदस्य सनातन धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। पर्यटकों ने बताया कि अब तक उन्होंने इस ऐतिहासिक तीर्थ नगरी के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन आज साक्षात भोले की नगरी में आकर ब्रह्मलाल महादेव के दर्शन कर वे धन्य हो गए।