दुस्साहस: थाने में मांगी माफी, फिर युवती के घर पहुंचकर कर डाली ऐसी हरकत; दहशत में पूरा परिवार

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माईथान निवासी महिला ने बताया कि एक स्थानीय निवासी तुषार वर्मा लंबे समय से उनकी बेटी का पीछा करता है। रास्ता रोककर छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी और गलत तरीके से हाथ लगाता है। पूर्व में शिकायत पर तुषार थाने पहुंचा था और लिखित माफी मांगकर दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया था। विज्ञापन



आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फोन पर युवती को परेशान और संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी ने कुछ दिन पहले युवती का रास्ता रोककर तेजाब डालकर जलाने की धमकी दी। विरोध करने पर आरोपी एक दिन तेजाब की बोतल लेकर घर में घुस आया और धमकाने लगा। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन









माईथान निवासी महिला ने बताया कि एक स्थानीय निवासी तुषार वर्मा लंबे समय से उनकी बेटी का पीछा करता है। रास्ता रोककर छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी और गलत तरीके से हाथ लगाता है। पूर्व में शिकायत पर तुषार थाने पहुंचा था और लिखित माफी मांगकर दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया था।आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फोन पर युवती को परेशान और संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी ने कुछ दिन पहले युवती का रास्ता रोककर तेजाब डालकर जलाने की धमकी दी। विरोध करने पर आरोपी एक दिन तेजाब की बोतल लेकर घर में घुस आया और धमकाने लगा। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जा रही है।

आगरा में छेड़छाड़ की शिकायत पर थाने में लिखित माफी मांगने के बाद भी आरोपी ने युवती का पीछा और उसे परेशान करना नहीं छोड़ा। आरोप है कि उसने तेजाब की बोतल लेकर युवती का रास्ता रोका और तेजाब डालने की धमकी दी। कुछ दिन बाद फिर से तेजाब की शीशी लेकर युवती के घर में भी घुस आया। युवती ने शोर मचाया तो आरोपी भाग निकला। अब युवती की मां ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।