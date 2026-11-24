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ट्रांस यमुना थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना 15 मई, 2024 की दोपहर की है। 18 वर्षीय युवती सहेली से रुपये लेने बंबा की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में रिश्ते में नाना लगने वाले प्रेम सिंह ने उसे रोक लिया। डरा-धमकाकर उसे जंगल में ले गया। वहां छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाने के लिए लकड़ी से वार भी किया लेकिन आरोपी से बच नहीं सकी। हालांकि उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया।पीड़िता के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण और बयान दर्ज करने के बाद 17 मई, 2024 को आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके पिता और चिकित्सक समेत छह गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सजा मुकर्रर की।