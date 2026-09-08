Agra News: वकीलों ने कलेक्ट्रेट में नहीं किया काम, मायूस होकर लौटे वादकारी

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जिला चकबंदी एवं राजस्व बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट आगरा के पदाधिकारियों ने बैठक कर अधिवक्ता राजपाल सिंह राना पर जानलेवा हमले की निंदा की। साथ ही मलपुरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरा आक्रोश जताया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिमोहन गौतम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बार संघ के सदस्य अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि जानलेवा हमले की स्पष्ट घटना के बावजूद मलपुरा पुलिस ने न तो कोई रिपोर्ट दर्ज की और न ही कोई कार्रवाई की।उल्टा पीड़ित अधिवक्ता के साथ ही अभद्र व्यवहार किया गया। वकीलों ने इसे पुलिस की घोर लापरवाही और तानाशाही करार देते हुए हमलावरों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई व गिरफ्तारी की मांग की। घटना के विरोध में बार एसोसिएशन ने सोमवार को सभी न्यायिक कार्यों से पूरी तरह विरत रहने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इसके बाद सभी डीसीपी पश्चिम आदित्य कुमार से मुलाकात कर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। इस पर डीसीपी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही।