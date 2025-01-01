Agra News: सीएचसी खेरागढ़ में जिंदगी की जंग हारा मजदूर

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खेरागढ़ के गांव कुसियापुर निवासी राजेश (55) खेतों में मजदूरी करते थे। परिजन के अनुसार, बुधवार रात से राजेश के सीने में दर्द उठ रहा था। रात में दवा लेने के बाद उन्हें कुछ राहत मिल गई थी, लेकिन फिर दर्द होने लगा। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे राजेश अकेले ही सीएचसी दवा लेने पहुंचे थे। परिजन बाहर गए हुए थे। सीएचसी परिसर में बाहर बैठे राजेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह घबराकर गिर पड़े। चिकित्सकों ने आनन फानन में उन्हें अंदर ले जाकर उपचार शुरू किया। करीब एक घंटे तक चिकित्सक उन्हें बचाने के प्रयास में जूझते रहे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सूचना पर पुलिस और परिजन सीएचसी पहुंच गए। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजेश का पुत्र पवन भी मजदूरी करता है। बेटे की मौत के बाद मां रूपकला (80) का रो-रोकर बुरा हाल है।दवा लेने आए मजदूर की तबीयत बिगड़ने पर उपचार किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। संभावना है कि कार्डियक अटैक से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम में स्थिति स्पष्ट होगी। - डाॅ. आरके सिंह, सीएचसी अधीक्षक खेरागढ़