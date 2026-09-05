रिश्वतखोर बिजली कर्मचारी: जेई और लाइनमैन जेल गए, उपभोक्ता की शिकायत पर रंगे हाथ दबोचे थे दोनों
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 10:17 AM IST
सार
आगरा में बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी देकर 15 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोपी जेई और लाइनमैन को कोर्ट ने जेल भेज दिया। एंटी करप्शन टीम ने शिकायत पर जाल बिछाकर दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।
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विस्तार
आगरा में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए अवर अभियंता राजकुमार और लाइनमैन आनंद मिश्रा को शुक्रवार को एंटी करप्शन कोर्ट ने जेल भेज दिया। दोनों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी देकर ग्रामीण से 15 हजार रुपये मांगने का आरोप है।
आरोप के मुताबिक, गांव अभयपुरा में 31 अगस्त को जेई और लाइनमैन ने चेकिंग के दाैरान ग्रामीण संदीप का कनेक्शन काट दिया था। उन पर बिजली चोरी का आरोप लगाया। प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कह 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।
15 हजार रुपये पर सौदा तय हुआ। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर पकड़ा। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मामले में भ्रष्टाचार की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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आरोप के मुताबिक, गांव अभयपुरा में 31 अगस्त को जेई और लाइनमैन ने चेकिंग के दाैरान ग्रामीण संदीप का कनेक्शन काट दिया था। उन पर बिजली चोरी का आरोप लगाया। प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कह 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।
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15 हजार रुपये पर सौदा तय हुआ। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर पकड़ा। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मामले में भ्रष्टाचार की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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