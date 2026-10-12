यूपी: जैंगारा में जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली आज , 50 हजार की भीड़ जुटाने का दावा; युवाओं पर खास नजर

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ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष बृजेश चाहर ने कहा है कि स्वाभिमान रैली में कम से कम 50000 लोग भाग लेंगे और यह रैली ऐतिहासिक होगी। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर व नरेंद्र बघेल ने कहा है कि रैली में भीड़ का सैलाब उमड़ेगा। डॉक्टर रुपेश चौधरी वरिष्ठ नेता चौधरी गोपीचंद, महानगर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री आलोक चौधरी युवा लोकदल के प्रदेश महामंत्री मयंक खिरवार एवं डॉक्टर खेम सिंह राजपूत ने कहा है कि कम से कम क्षेत्र से 10000 युवा रैली में भाग लेंगे।स्वाभिमान रैली के प्रभारी मनवीर सिंह चिकारा ने रविवार को रैली स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य रूप से बृजेश चाहर, रालोद प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्या राज, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष बृजेश चाहर, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कप्तान सिंह चाहर, नरेंद्र बघेल, जिला अध्यक्ष गोविंद शर्मा, डॉक्टर मालती चौधरी, चौधरी गोपीचंद, डॉक्टर रुपेश चौधरी आदि मौजूद रहे।जैंगारा में सोमवार को होने वाली स्वाभिमान सभा में 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से हजारों लोग मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह को सुनने पहुंचेंगे। सभी लोग वाहनों से लालऊ फ्लाईओवर के पास एकत्रित होंगे, जहां से महेश कुमार जाटव राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव के साथ 11 बजे सभा स्थल पर पहुंचेंगे।