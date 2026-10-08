आगरा न्यूज: जनकपुरी के डायवर्जन ने बिगाड़ी शहर की चाल, सिकंदरा से आवास विकास तक लगा लंबा जाम

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विकास होते हुए गुरुद्वारा से निकाल रहे थे। यहां पर पुलिस के इंतजाम नहीं थे। इससे जाम लगने लगा। शाम सात बजे से रात 11 बजे वाहनों की लाइन रही। इससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। विज्ञापन





पुलिस के इंतजाम से स्थानीय लोगों को हुई परेशानी, होती रही तकरार

जनकपुरी की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। किसी वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा था। इसके लिए यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि आयोजन के दाैरान उनको भी छूट नहीं दी गई। पुलिसकर्मी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ प्राइवेट लोग भी लोगों को रोक रहे थे। इससे तकरार भी हुई। विज्ञापन विज्ञापन

विकास होते हुए गुरुद्वारा से निकाल रहे थे। यहां पर पुलिस के इंतजाम नहीं थे। इससे जाम लगने लगा। शाम सात बजे से रात 11 बजे वाहनों की लाइन रही। इससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।जनकपुरी की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। किसी वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा था। इसके लिए यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि आयोजन के दाैरान उनको भी छूट नहीं दी गई। पुलिसकर्मी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ प्राइवेट लोग भी लोगों को रोक रहे थे। इससे तकरार भी हुई।

भावना एस्टेट में जनकपुरी का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हाईवे पर डायवर्जन किया गया। बुधवार को लोगों की भारी भीड़ के कारण हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने सिकंदरा चाैराहे से वाहनों को कारिगल चाैराहे की तरफ डायवर्ट किया। इससे वाहनों की लाइन लग गई। चालक वाहनों को कारगिल से आवास