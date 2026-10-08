आगरा न्यूज: जनकपुरी के डायवर्जन ने बिगाड़ी शहर की चाल, सिकंदरा से आवास विकास तक लगा लंबा जाम
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 08 Oct 2026 11:41 AM IST
सार
जनकपुरी आयोजन के लिए किए गए हाईवे डायवर्जन से बुधवार शाम सिकंदरा, कारगिल और आवास विकास क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने से जाम और बढ़ गया, जबकि बैरिकेडिंग को लेकर स्थानीय लोगों की पुलिस से तकरार भी हुई।
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विस्तार
भावना एस्टेट में जनकपुरी का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हाईवे पर डायवर्जन किया गया। बुधवार को लोगों की भारी भीड़ के कारण हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने सिकंदरा चाैराहे से वाहनों को कारिगल चाैराहे की तरफ डायवर्ट किया। इससे वाहनों की लाइन लग गई। चालक वाहनों को कारगिल से आवास
विकास होते हुए गुरुद्वारा से निकाल रहे थे। यहां पर पुलिस के इंतजाम नहीं थे। इससे जाम लगने लगा। शाम सात बजे से रात 11 बजे वाहनों की लाइन रही। इससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
पुलिस के इंतजाम से स्थानीय लोगों को हुई परेशानी, होती रही तकरार
जनकपुरी की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। किसी वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा था। इसके लिए यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि आयोजन के दाैरान उनको भी छूट नहीं दी गई। पुलिसकर्मी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ प्राइवेट लोग भी लोगों को रोक रहे थे। इससे तकरार भी हुई।
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विकास होते हुए गुरुद्वारा से निकाल रहे थे। यहां पर पुलिस के इंतजाम नहीं थे। इससे जाम लगने लगा। शाम सात बजे से रात 11 बजे वाहनों की लाइन रही। इससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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पुलिस के इंतजाम से स्थानीय लोगों को हुई परेशानी, होती रही तकरार
जनकपुरी की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। किसी वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा था। इसके लिए यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि आयोजन के दाैरान उनको भी छूट नहीं दी गई। पुलिसकर्मी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ प्राइवेट लोग भी लोगों को रोक रहे थे। इससे तकरार भी हुई।
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