Agra News: ताजनगरी में लग सकती है आईपीएल की बोली
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:38 AM IST
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आगरा। यूपीपीएल ऑक्शन की सफल मेजबानी के बाद अब आगरा की नजर आईपीएल पर है। यूपी प्रीमियर लीग की नीलामी के आयोजन से अपनी क्षमता साबित कर चुका आगरा अब इंडियन प्रीमियर लीग के संभावित ऑक्शन की मेजबानी की दावेदारी करना चाहता है। करोड़ों रुपये की बोली वाले इस आयोजन के लिए बड़े होटल, दिल्ली से नजदीकी, सड़क-रेल और एयर कनेक्टिविटी के साथ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आगरा के पक्ष में है। यूपीसीए भी चाहता है कि यदि उत्तर प्रदेश को आईपीएल ऑक्शन की मेजबानी मिलती है तो पहली बार आयोजन ताजनगरी में हो।
आगरा में यूपीपीएल ऑक्शन के दौरान खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी प्रतिनिधियों और क्रिकेट प्रशासन से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर परिवहन, सुरक्षा और आयोजन स्थल तक की व्यवस्थाएं बड़े स्तर पर की गईं। सफल आयोजन के बाद आगरा ने बड़े क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी की अपनी क्षमता दिखाई।
यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन शुक्ला ने अमर उजाला से फोन पर बातचीत में कहा कि आईपीएल ऑक्शन का वेन्यू तय करने का फैसला आईपीएल गवर्निंग बॉडी करती है। हालांकि आगरा में यूपीपीएल ऑक्शन की सफलता के बाद यूपीसीए चाहता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार आईपीएल की नीलामी ताजनगरी में ही हो।
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अभी फैसला नहीं, उम्मीद जरूर बढ़ी
आईपीएल ऑक्शन का वेन्यू तय करने का अंतिम फैसला आईपीएल गवर्निंग बॉडी करती है। इसलिए अभी आगरा को मेजबानी मिलने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि यूपीपीएल ऑक्शन के सफल आयोजन ने ताजनगरी की दावेदारी को आधार जरूर दिया है।
वर्जन
-हमारा प्रयास है कि आगरा आईपीएल के ऑक्शन का भी वेन्यू बने। यूपीसीए की मदद से हम उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के ऑक्शन का सफल आयोजन कर चुके हैं। अगर हमें आईपीएल ऑक्शन की मेजबानी मिलती है तो आगरा इसका भी आयोजन बहुत शानदार तरीके से करेगा।- सुनील जोशान, अध्यक्ष, आगरा क्रिकेट एसोसिएशन
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आगरा में यूपीपीएल ऑक्शन के दौरान खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी प्रतिनिधियों और क्रिकेट प्रशासन से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर परिवहन, सुरक्षा और आयोजन स्थल तक की व्यवस्थाएं बड़े स्तर पर की गईं। सफल आयोजन के बाद आगरा ने बड़े क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी की अपनी क्षमता दिखाई।
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यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन शुक्ला ने अमर उजाला से फोन पर बातचीत में कहा कि आईपीएल ऑक्शन का वेन्यू तय करने का फैसला आईपीएल गवर्निंग बॉडी करती है। हालांकि आगरा में यूपीपीएल ऑक्शन की सफलता के बाद यूपीसीए चाहता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार आईपीएल की नीलामी ताजनगरी में ही हो।
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अभी फैसला नहीं, उम्मीद जरूर बढ़ी
आईपीएल ऑक्शन का वेन्यू तय करने का अंतिम फैसला आईपीएल गवर्निंग बॉडी करती है। इसलिए अभी आगरा को मेजबानी मिलने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि यूपीपीएल ऑक्शन के सफल आयोजन ने ताजनगरी की दावेदारी को आधार जरूर दिया है।
वर्जन
-हमारा प्रयास है कि आगरा आईपीएल के ऑक्शन का भी वेन्यू बने। यूपीसीए की मदद से हम उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के ऑक्शन का सफल आयोजन कर चुके हैं। अगर हमें आईपीएल ऑक्शन की मेजबानी मिलती है तो आगरा इसका भी आयोजन बहुत शानदार तरीके से करेगा।- सुनील जोशान, अध्यक्ष, आगरा क्रिकेट एसोसिएशन