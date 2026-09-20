Agra News: ताजनगरी में लग सकती है आईपीएल की बोली

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आगरा में यूपीपीएल ऑक्शन के दौरान खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी प्रतिनिधियों और क्रिकेट प्रशासन से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर परिवहन, सुरक्षा और आयोजन स्थल तक की व्यवस्थाएं बड़े स्तर पर की गईं। सफल आयोजन के बाद आगरा ने बड़े क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी की अपनी क्षमता दिखाई।यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन शुक्ला ने अमर उजाला से फोन पर बातचीत में कहा कि आईपीएल ऑक्शन का वेन्यू तय करने का फैसला आईपीएल गवर्निंग बॉडी करती है। हालांकि आगरा में यूपीपीएल ऑक्शन की सफलता के बाद यूपीसीए चाहता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार आईपीएल की नीलामी ताजनगरी में ही हो।अभी फैसला नहीं, उम्मीद जरूर बढ़ीआईपीएल ऑक्शन का वेन्यू तय करने का अंतिम फैसला आईपीएल गवर्निंग बॉडी करती है। इसलिए अभी आगरा को मेजबानी मिलने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि यूपीपीएल ऑक्शन के सफल आयोजन ने ताजनगरी की दावेदारी को आधार जरूर दिया है।वर्जन-हमारा प्रयास है कि आगरा आईपीएल के ऑक्शन का भी वेन्यू बने। यूपीसीए की मदद से हम उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के ऑक्शन का सफल आयोजन कर चुके हैं। अगर हमें आईपीएल ऑक्शन की मेजबानी मिलती है तो आगरा इसका भी आयोजन बहुत शानदार तरीके से करेगा।- सुनील जोशान, अध्यक्ष, आगरा क्रिकेट एसोसिएशन