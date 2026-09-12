Agra News: 14वें तीज महोत्सव के निमंत्रण कार्ड का विमोचन, गूंजे बाबा श्याम के जयकारे

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कार्ड विमोचन के दौरान बाबा श्याम के जयकारे गूंजते रहे। आयोजन समिति ने बताया कि 14वां तीज महोत्सव 14 नवंबर को एमडी जैन इंटर कॉलेज हरीपर्वत (आगरा) के मैदान में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बिट्टू बंसल, विपिन मित्तल, डॉक्टर टी एन अग्रवाल, अजय बंसल, संजय मित्तल, वीरेंद्र मेडतवाल, लक्ष्मण, सोनू, डॉ. हरेंद्र, रवि बंसल आदि मौजूद रहे।

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किरावली। श्री श्याम आस्था परिवार की ओर से आयोजित होने वाले 14वें तीज महोत्सव के निमंत्रण पत्र का विमोचन कार्यक्रम बृहस्पतिवार रात रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक स्कूल में हुआ। मुख्य अतिथि राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त एके सिंह, उपायुक्त जितेंद्र कुमार, बहन बिपाशा एवं पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार अग्रवाल ने बाबा श्याम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्ड का विमोचन किया।