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Agra News: मौसम बदलते ही नवजातों और बच्चों में बढ़ा संक्रमण

Thu, 12 Nov 2026 02:41 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:41 AM IST
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Infections on the rise among newborns and children with the change in weather
आगरा। मौसम में बदलाव के साथ ही वायरल संक्रमण भी पांव पसारने लगा है। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी और वायरल फीवर के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
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जिला महिला चिकित्सालय (लेडी लॉयल) की ओपीडी में सप्ताहभर से बाल रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सामान्य संक्रमण के साथ ही निमोनिया के मामले भी सामने आ रहे हैं जिला महिला चिकित्सालय के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि मौसम बदलने पर सबसे जल्दी बच्चे ही प्रभावित होते हैं। सुबह-शाम की ठंड और दिन की गर्मी के बीच संतुलन न बन पाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे उन्हें तुरंत संक्रमण जकड़ लेता है।
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अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेश दयाल ने बताया कि ओपीडी में आने वाले बच्चों में अब निमोनिया के लक्षण भी दिख रहे हैं। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए, तो सामान्य खांसी-जुकाम भी गंभीर रूप ले सकता है।
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ये ध्यान दें
- बच्चों को सुबह और शाम के समय हल्के गर्म कपड़े पहनाएं और ठंडी हवा से बचाकर रखें।
- बच्चों को ताज़ा, घर का बना गर्म खाना दें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।
- बच्चों को बाहर की धूल-मिट्टी और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रखें, तथा बार-बार हाथ धोने की आदत डालें।
- बच्चे को लगातार तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या सीने में घरघराहट महसूस हो, तो जल्द बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।
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