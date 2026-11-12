Agra News: मौसम बदलते ही नवजातों और बच्चों में बढ़ा संक्रमण

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जिला महिला चिकित्सालय (लेडी लॉयल) की ओपीडी में सप्ताहभर से बाल रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सामान्य संक्रमण के साथ ही निमोनिया के मामले भी सामने आ रहे हैं जिला महिला चिकित्सालय के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि मौसम बदलने पर सबसे जल्दी बच्चे ही प्रभावित होते हैं। सुबह-शाम की ठंड और दिन की गर्मी के बीच संतुलन न बन पाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे उन्हें तुरंत संक्रमण जकड़ लेता है।अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेश दयाल ने बताया कि ओपीडी में आने वाले बच्चों में अब निमोनिया के लक्षण भी दिख रहे हैं। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए, तो सामान्य खांसी-जुकाम भी गंभीर रूप ले सकता है।ये ध्यान दें- बच्चों को सुबह और शाम के समय हल्के गर्म कपड़े पहनाएं और ठंडी हवा से बचाकर रखें।- बच्चों को ताज़ा, घर का बना गर्म खाना दें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।- बच्चों को बाहर की धूल-मिट्टी और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रखें, तथा बार-बार हाथ धोने की आदत डालें।- बच्चे को लगातार तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या सीने में घरघराहट महसूस हो, तो जल्द बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।