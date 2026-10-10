डाक सप्ताह में दिखेगा तकनीक और नवाचार का दम, सुकन्या योजना से लेकर पत्र लेखन तक होंगे आयोजन

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माल रोड स्थित प्रधान डाकघर पर निदेशक शशि कुमार उत्तम ने बताया कि विश्व डाक दिवस पर संवाद के साथ वीडियो प्रस्तुति से डाक सप्ताह की शुरुआत की गई है। शनिवार को स्कूली बच्चों और जेन-जी को डाक संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा। एक चिट्ठी धरती मां के नाम विषय पर पत्र लेखन प्रतियोगिता होगी।सहायक निदेशक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 13 को संपूर्ण सुकन्या ग्राम योजना पर केंद्रित शिविर लगाए जाएंगे। सहायक निदेशक आशीष दीक्षित ने बताया कि 14 को आगरा प्रधान डाकघर में ग्राहकों के साथ बैठक होगी। 15 को डाकघरों में इस्तेमाल हो रही नई तकनीक पर प्रश्नोत्तरी होगी और रैली निकाली जाएगी। इस दौरान सहायक निदेशक एसके शुक्ला, प्रवर अधीक्षक अभिषेक श्रीवास्तव, प्रवर डाकपाल शशिकांत जैन आदि मौजूद रहे।