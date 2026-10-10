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डाक सप्ताह में दिखेगा तकनीक और नवाचार का दम, सुकन्या योजना से लेकर पत्र लेखन तक होंगे आयोजन

Sat, 10 Oct 2026 10:46 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 10:46 AM IST
सार

भारतीय डाक विभाग 9 से 15 अक्तूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। इस दौरान सुकन्या योजना के शिविर, पत्र लेखन प्रतियोगिता, डाक संग्रहालय भ्रमण और नई तकनीक पर प्रश्नोत्तरी आयोजित होगी।
 

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India Post Week: Technology, Innovation and Special Camps Until October 15
प्रधान डाकघर आगरा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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भारतीय डाक विभाग 9 से 15 अक्तूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं के जरिये विभाग ग्रामीण अंचल तक पहुंचेगा। जेन-जी को डाकघरों से जोड़ने के लिए म्यूजियम का भ्रमण कराया जाएगा, वहीं पत्र लेखन के साथ प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिताएं होंगी।
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माल रोड स्थित प्रधान डाकघर पर निदेशक शशि कुमार उत्तम ने बताया कि विश्व डाक दिवस पर संवाद के साथ वीडियो प्रस्तुति से डाक सप्ताह की शुरुआत की गई है। शनिवार को स्कूली बच्चों और जेन-जी को डाक संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा। एक चिट्ठी धरती मां के नाम विषय पर पत्र लेखन प्रतियोगिता होगी।
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सहायक निदेशक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 13 को संपूर्ण सुकन्या ग्राम योजना पर केंद्रित शिविर लगाए जाएंगे। सहायक निदेशक आशीष दीक्षित ने बताया कि 14 को आगरा प्रधान डाकघर में ग्राहकों के साथ बैठक होगी। 15 को डाकघरों में इस्तेमाल हो रही नई तकनीक पर प्रश्नोत्तरी होगी और रैली निकाली जाएगी। इस दौरान सहायक निदेशक एसके शुक्ला, प्रवर अधीक्षक अभिषेक श्रीवास्तव, प्रवर डाकपाल शशिकांत जैन आदि मौजूद रहे।
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