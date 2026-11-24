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जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 12 बजे डिफेंस कॉलोनी बाह में प्लॉट की जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर सेवा निवृत्त शिक्षक सुखपाल सिंह चौहान और ब्रजराज सिंह के बीच झगड़ा हुआ। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस दोनों को थाने ले आई। इसी बीच, ब्रजराज सिंह के परिवार ने घर में घुसकर सुखपाल सिंह की पत्नी शांती देवी और उनकी बेटियों अल्पना चौहान व माला चौहान को पीटा और घसीटते हुए बाहर ले आए। हमलावरों ने लाठी, डंडे, लोहे की सरिया और फरसे से उनके सिर फोड़ दिए। हमलावरों ने शांती देवी और अल्पना चौहान को झाड़ियों में फेंक दिया, जबकि माला चौहान को सड़क पर छोड़ दिया।सेवा निवृत्त शिक्षक के पुत्र अखिलेश चौहान ने पुलिस को बताया कि जब उन्हें अपनी मां और बहनों के साथ मारपीट की सूचना मिली तो वह घर की ओर दौड़े। रास्ते में हमलावरों ने उन्हें भी घेर लिया और मारपीट की। हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी।बाह पुलिस ने चारों घायलों का मेडिकल कराया है और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। अखिलेश चौहान ने बाह पुलिस से जान-माल की रक्षा की गुहार लगाई है। एसीपी बाह, जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा लिया है और तहरीर व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आरोपियों की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं।वृद्धा शांती देवी ने बताया कि हमलावर उन्हें और उनकी बेटियों को लाठी, डंडे और सरिया से पीट रहे थे। वह बार-बार चीख रही थीं कि उन्हें मार डालें लेकिन बेटियों को छोड़ दें। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी माला की चार महीने बाद शादी होनी है, लेकिन हमलावरों ने उसका भी सिर फोड़ दिया। दोनों बेटियों के सिर में 9 और 13 टांके लगे हैं।