मानवाधिकार आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट: हाईवे पर हुई थी कंटेनर-डंपर की भिड़ंत, जिंदा जलकर दो लोगों की माैत

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खंदौली में 3 अक्तूबर की सुबह डंपर और कंटेनर की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। हादसे में राजस्थान के धौलपुर निवासी आकाश (25) और करुआ (24) की जिंदा जलने से मौत हो गई। खंदौली के नगला जालिम निवासी सुमित और शीतू घायल हुए थे। दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत ने आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।शिकायत में सड़क सुरक्षा, वाहनों की फिटनेस, आपातकालीन सहायता और वैधानिक सुरक्षा दायित्वों में चूक का मुद्दा उठाया गया। आयोग ने 6 अक्तूबर को जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर 10 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि उन्हें अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है।