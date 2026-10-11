मानवाधिकार आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट: हाईवे पर हुई थी कंटेनर-डंपर की भिड़ंत, जिंदा जलकर दो लोगों की माैत
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 11 Oct 2026 03:21 PM IST
सार
आगरा में हुए दर्दनाक हादसे पर उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। हादसे में दो वाहनों की टक्कर के बाद आग लग गई थी। दो लोगों की जिंदा जलकर माैत हो गई थी।
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विस्तार
आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे का मामला उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट तलब की है।
खंदौली में 3 अक्तूबर की सुबह डंपर और कंटेनर की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। हादसे में राजस्थान के धौलपुर निवासी आकाश (25) और करुआ (24) की जिंदा जलने से मौत हो गई। खंदौली के नगला जालिम निवासी सुमित और शीतू घायल हुए थे। दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत ने आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में सड़क सुरक्षा, वाहनों की फिटनेस, आपातकालीन सहायता और वैधानिक सुरक्षा दायित्वों में चूक का मुद्दा उठाया गया। आयोग ने 6 अक्तूबर को जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर 10 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि उन्हें अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है।
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खंदौली में 3 अक्तूबर की सुबह डंपर और कंटेनर की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। हादसे में राजस्थान के धौलपुर निवासी आकाश (25) और करुआ (24) की जिंदा जलने से मौत हो गई। खंदौली के नगला जालिम निवासी सुमित और शीतू घायल हुए थे। दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत ने आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।
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शिकायत में सड़क सुरक्षा, वाहनों की फिटनेस, आपातकालीन सहायता और वैधानिक सुरक्षा दायित्वों में चूक का मुद्दा उठाया गया। आयोग ने 6 अक्तूबर को जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर 10 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि उन्हें अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है।
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