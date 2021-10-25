Agra News: छात्राओं ने किया सीएचसी का भ्रमण, स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली जानी
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:47 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:47 AM IST
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फतेहाबाद। मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को बादशाही बाग स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने सीएचसी फतेहाबाद का भ्रमण किया। इस दौरान छात्राओं ने अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की।
भ्रमण के दौरान छात्राओं ने जाना कि ओपीडी का पर्चा कहां बनता है और कौन से चिकित्सक किस कक्ष में बैठते हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली और मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। सीएचसी के अधीक्षक डॉ. अभिषेक चौहान ने छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।
इस तरह के भ्रमण से छात्राओं को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही उन्हें जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारित करने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलती है।
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- डॉ. अभिषेक चौहान, सीएचसी अधीक्षक
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भ्रमण के दौरान छात्राओं ने जाना कि ओपीडी का पर्चा कहां बनता है और कौन से चिकित्सक किस कक्ष में बैठते हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली और मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। सीएचसी के अधीक्षक डॉ. अभिषेक चौहान ने छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।
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इस तरह के भ्रमण से छात्राओं को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही उन्हें जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारित करने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलती है।
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- डॉ. अभिषेक चौहान, सीएचसी अधीक्षक