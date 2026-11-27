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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि मेट्रो रेल परियोजना के तहत रावली पर गर्डर रखे जाएंगे। इसके लिए 27 नवंबर को रात 12 से 2:45 बजे ब्लॉक रहेगा। इस दौरान ट्रेन संख्या 19725 खातीपुरा-दरभंगा ईदगाह स्टेशन पर 45 मिनट और 04166 असरवा-प्रयागराज 30 मिनट खड़ी रहेगी।28 नवंबर को रात 12 से 2 बजे तक दो घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। ट्रेन संख्या 04139 प्रयागराज-दादर वेस्टर्न यमुना ब्रिज स्टेशन पर 75 मिनट और 09151 उधना-मधुबनी ईदगाह स्टेशन पर 60 मिनट रोकी जाएगी। 29 नवंबर को रात 12:30 से 1:30 बजे तक एक घंटे का ब्लॉक रहेगा। इस दिन ट्रेनों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्लॉक के दौरान ईदगाह-आगरा फोर्ट के बीच रेलगाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा।एमजी रोड पर एक लेन से गुजरेंगे वाहनरावली पर गर्डर रखने के दौरान रात में एमजी रोड पर यातायात पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। सड़क पर एक लेन से आवागमन जारी रहेगा। इससे वाहन चालकों को अधिक परेशानी नहीं होगी। यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि रेलवे से ब्लॉक लिया गया है। रात 12 बजे से काम शुरू किया जाएगा। इस दौरान एमजी रोड पर यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। सड़क को पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया जाएगा।