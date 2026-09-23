Agra News: गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ...

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आगरा से आए श्रद्धालुओं ने अपने कुलदेवता के पावन स्थान तीर्थ धाम बटेश्वर पहुंचकर जोगेश्वरी घाट पर विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यमुना नदी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान भक्तों ने अगले वर्ष विघ्नहर्ता के शीघ्र आगमन की कामना करते हुए बप्पा को विदाई दी।

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बटेश्वर। तीर्थ धाम में मंगलवार को फतेहबाद आगरा से आए गणेश भक्तों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ श्रीगणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। रंग-गुलाल में रंगे श्रद्धालुओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ पूरे वातावरण को धर्ममय बना दिया।