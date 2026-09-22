फिरोजाबाद: ग्लास फैक्टरी में देर रात फटी भट्ठी, उबलता लाल-सुर्ख कांच बहकर निकला; मची अफरातफरी

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंच गईं। फायर स्टेशन अधिकारी दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में पहुंचीं दमकल की दो गाड़ियों (फायर टेंडर) ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। दमकल कर्मियों ने लगभग एक घंटे तक लगातार पानी की बौछारें करके उबलते हुए गर्म कांच को ठंडा किया, तब जाकर स्थिति पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका।हादसे के समय फैक्टरी में कई कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन भट्ठी लीक होते ही ज्यादातर कर्मचारी सतर्कता बरतते हुए तुरंत फैक्टरी से बाहर निकल आए। गनीमत यह रही कि समय रहते हुई इस कार्रवाई और कर्मचारियों की सूझबूझ से कोई भी मजदूर गर्म कांच की चपेट में नहीं आया और हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।