जुआरियों पर शिकंजा: आगरा पुलिस ने जुआ खेलते चार दबोचे,  11 हजार रुपये नकद और ताश बरामद

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एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पांच अक्तूबर को टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से जुआ खेले जाने की सूचना मिली। पुलिस ने बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर अनिल, भोला माहौर, आकाश और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। विज्ञापन



चारों कारबान गली, लोहामंडी के निवासी हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर लोहामंडी थाने में जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विज्ञापन विज्ञापन









एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पांच अक्तूबर को टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से जुआ खेले जाने की सूचना मिली। पुलिस ने बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर अनिल, भोला माहौर, आकाश और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया।चारों कारबान गली, लोहामंडी के निवासी हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर लोहामंडी थाने में जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

आगरा के लोहामंडी पुलिस ने सार्वजनिक शौचालय कारबान गली के सामने खाली जगह पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 हजार रुपये नकद और ताश की गड्डी बरामद की है।