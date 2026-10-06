फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Four Arrested for Gambling in Agra, ₹11,000 Cash and Cards Recovered

जुआरियों पर शिकंजा: आगरा पुलिस ने जुआ खेलते चार दबोचे,  11 हजार रुपये नकद और ताश बरामद

Tue, 06 Oct 2026 06:46 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 06:46 PM IST
सार

लोहामंडी पुलिस ने कारबान गली के सामने खाली जगह पर जुआ खेल रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 11 हजार रुपये नकद और ताश की गड्डी बरामद हुई, पुलिस ने जुआ अधिनियम में केस दर्ज किया।
 

विज्ञापन
Four Arrested for Gambling in Agra, ₹11,000 Cash and Cards Recovered
agra police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के लोहामंडी पुलिस ने सार्वजनिक शौचालय कारबान गली के सामने खाली जगह पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 हजार रुपये नकद और ताश की गड्डी बरामद की है।
विज्ञापन


एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पांच अक्तूबर को टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से जुआ खेले जाने की सूचना मिली। पुलिस ने बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर अनिल, भोला माहौर, आकाश और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन


चारों कारबान गली, लोहामंडी के निवासी हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर लोहामंडी थाने में जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन





 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed