फॉर्च्यूनर से भिड़ा ट्रैक्टर: पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के पति ने चालक को पीटा, पुलिसकर्मी से अभद्रता, VIDEO
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 05 Oct 2026 08:35 AM IST
सार
मथुरा में फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर के बाद विवाद बढ़कर मारपीट और हंगामे में बदल गया। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा के पति पर ट्रैक्टर चालक से मारपीट और बीच-बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी को धक्का देने का आरोप है।
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विस्तार
मथुरा में मंडी चौराहे पर रविवार रात करीब आठ बजे फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर के बाद हाईवोल्टेज हंगामा हो गया। भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा पति के साथ फॉर्च्यूनर में सवार थीं। टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मधु शर्मा के पति ने ट्रैक्टर चालक से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट और अभद्रता के आरोप लगे। पुलिसकर्मी को धक्का देकर गिराने की बात भी सामने आई है।
मामले में मधु शर्मा का कहना है कि ट्रैक्टर चालक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी और उनके पति से अभद्रता की। उन्होंने पुलिस पर ट्रैक्टर चालक को मौके से निकालने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के आरोपों के बीच मामला पुलिस तक पहुंच गया। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच और कार्रवाई के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति साफ होगी।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मधु शर्मा के पति ने ट्रैक्टर चालक से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट और अभद्रता के आरोप लगे। पुलिसकर्मी को धक्का देकर गिराने की बात भी सामने आई है।
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मामले में मधु शर्मा का कहना है कि ट्रैक्टर चालक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी और उनके पति से अभद्रता की। उन्होंने पुलिस पर ट्रैक्टर चालक को मौके से निकालने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के आरोपों के बीच मामला पुलिस तक पहुंच गया। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच और कार्रवाई के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति साफ होगी।
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