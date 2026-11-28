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अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास, वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट और बचाव पक्ष के तर्कों को ध्यान में रखते हुए जिला अलीगढ़ के कल्याणपुर निवासी शैलेश और थाना हाथरस के गांव अखई निवासी संजय, राहुल और प्रतीक को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। घटना 4 सितंबर, 2006 थाना हाथरस जंक्शन की है। गजेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया कि उनका अधिवक्ता पुत्र प्रताप सिंह रोज की तरह सुबह 8 बजे खेतों की तरफ घूमने गया था।मैना ठाकुरों की मड़ैया के पास अज्ञात बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। परिजन पहुंचे तो प्रताप सिंह हिप्पी के घर के सामने मृत पड़ा था। शरीर पर चार-पांच जगह गोली लगने के निशान थे। पुलिस ने राजेश उर्फ टोंटा सहित दस लोगों को हत्या और अन्य आरोपों में नामजद किया। मृतक पर राजेश टोंटा के भाई की हत्या के मामले में आरोपी होने के साथ अन्य मुकदमे भी दर्ज थे। अभियोजन के अनुसार इसी रंजिश में हत्या की गई थी।हाईकोर्ट के आदेश पर 2 जनवरी, 2015 को मामला आगरा स्थानांतरित हुआ। लगातार गैरहाजिर रहने के कारण राजेश उर्फ टोटा, अजय, संजू, गजेंद्र लाला, शीलू और मिलन सहित छह आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई। शैलेश उर्फ शैलू, संजय, राहुल उर्फ अरविंद और प्रतीक उर्फ पुष्पेंद्र का विचारण हुआ। सुनवाई के दौरान वादी के चचेरे भाइयों ने घटना देखने और आरोपियों की पहचान करने की गवाही दी, जबकि नक्शा नजरी के आधार पर उनके बताए स्थान से घटना देख पाना संभव नहीं था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस के दावे पर अंगुली उठाई।