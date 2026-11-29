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जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि मेट्रो रेल के निर्माण कार्य के दौरान जीवनी मंडी वाटरवर्क्स को आने वाली गंगाजल की 1600 मिमी. व्यास की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी मरम्मत के लिए यूपीएमआरसी ने पांच घंटे का शटडाउन मांगा था।पाइपलाइन को शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद कर दिया गया। यह काम देर रात तक चलता रहा लेकिन क्षतिग्रस्त लाइन का आकलन नहीं हो सका। देर रात में लाइन चालू कराने को कहा गया लेकिन इसका असर रविवार सुबह की जलापूर्ति पर पड़ सकता है।फोन कर मंगाएं टैंकरजलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि रविवार सुबह आपूर्ति का प्रयास है लेकिन कुछ जगह असर पड़ सकता है। गंगाजल की आपूर्ति शुरू होने के बाद शोधन किया जाएगा और तब उसे पंपिंग स्टेशनों को भेजा जाएगा। ऐसे में छत्ता और ताजगंज जोन के घरों में पानी की परेशानी हो सकती है। लोग कंट्रोल रूम के फोन नंबर 8192095401 पर संपर्क कर टैंकर मंगा सकते हैं।