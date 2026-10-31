फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Five accused arrested for committing theft at electronics warehouse in Agra

गजब के चोर: इलेक्ट्राॅनिक्स गोदाम से चोरी करते रहे एसी-फ्रिज, किसी को भनक न लगी; तरीका जान पुलिस भी चाैंक गई

Sat, 31 Oct 2026 04:19 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 31 Oct 2026 04:19 PM IST
सार

आगरा में इलेक्ट्राॅनिक्स गोदाम में चोरी करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों ने कई बार में गोदाम से चोरी को अंजाम दिया था। उनसे एसी और वाशिंग मशीन भी पुलिस ने बरामद की है।

विज्ञापन
Five accused arrested for committing theft at electronics warehouse in Agra
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा में चोरों ने इलेक्ट्राॅनिक्स गोदाम को निशाना बनाया। चोर गोदाम से चोरी करते रहे, किसी को भनक तक भी न लगी। चोरी का तरीका जान पुलिस भी हैरान रहे गई। मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी विकास कुमार उर्फ राजा, शकील कुरैशी, अभिषेक रावत, अयूब उस्मानी और पंकज शर्मा को सेक्टर-6 में कबाड़ी की दुकान के पास वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। आरोपी चोरी का माल लोडर में भरकर मथुरा ले जा रहे थे। उनके कब्जे से एसी की नौ आउटडोर और नौ इनडोर यूनिट, एक वाशिंग मशीन, लोडर, चार मोबाइल और 2440 रुपये बरामद हुए। एसीपी हरिपर्वत बजरंग प्रसाद ने कार्रवाई की जानकारी दी।
विज्ञापन


चोरों ने गोदाम में लगा दिए थे अपने ताले
मदिया कटरा निवासी सचिन गोयल ने बताया कि दुकान में जगह कम होने के कारण उन्होंने सोंठ की मंडी में पागलखाने के सामने पहली मंजिल पर गोदाम किराए पर ले रखा है। यहां वोल्टास, हिताची और मित्सुबिशी समेत विभिन्न कंपनियों के एसी, फ्रिज, कलर टीवी और वाशिंग मशीन रखे जाते हैं। सचिन ने बताया कि कुछ दिन पहले गोदाम से सामान गायब होने का शक हुआ। जांच करने पर पता चला कि चोरों ने पीछे की बाउंड्री से लगे शटरों के ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिए थे। इसके बाद अलग-अलग तारीखों में चोरी की गई। स्टॉक मिलाने पर 24 एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब मिले। सचिन गोयल ने आशंका जताई है कि चोरी गए सामान की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed