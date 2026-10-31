गजब के चोर: इलेक्ट्राॅनिक्स गोदाम से चोरी करते रहे एसी-फ्रिज, किसी को भनक न लगी; तरीका जान पुलिस भी चाैंक गई

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पुलिस ने आरोपी विकास कुमार उर्फ राजा, शकील कुरैशी, अभिषेक रावत, अयूब उस्मानी और पंकज शर्मा को सेक्टर-6 में कबाड़ी की दुकान के पास वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। आरोपी चोरी का माल लोडर में भरकर मथुरा ले जा रहे थे। उनके कब्जे से एसी की नौ आउटडोर और नौ इनडोर यूनिट, एक वाशिंग मशीन, लोडर, चार मोबाइल और 2440 रुपये बरामद हुए। एसीपी हरिपर्वत बजरंग प्रसाद ने कार्रवाई की जानकारी दी।मदिया कटरा निवासी सचिन गोयल ने बताया कि दुकान में जगह कम होने के कारण उन्होंने सोंठ की मंडी में पागलखाने के सामने पहली मंजिल पर गोदाम किराए पर ले रखा है। यहां वोल्टास, हिताची और मित्सुबिशी समेत विभिन्न कंपनियों के एसी, फ्रिज, कलर टीवी और वाशिंग मशीन रखे जाते हैं। सचिन ने बताया कि कुछ दिन पहले गोदाम से सामान गायब होने का शक हुआ। जांच करने पर पता चला कि चोरों ने पीछे की बाउंड्री से लगे शटरों के ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिए थे। इसके बाद अलग-अलग तारीखों में चोरी की गई। स्टॉक मिलाने पर 24 एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब मिले। सचिन गोयल ने आशंका जताई है कि चोरी गए सामान की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।