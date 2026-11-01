खून में भी गड़बड़ी!: आगरा की नाै ब्लड बैंकों पर छापा, दो के रक्त भंडारण पर रोक; लखनऊ की टीम ने की कार्रवाई

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टीम ने रक्तवीर चैरिटेबल ब्लड बैंक, रामा चैरिटेबल ब्लड बैंक, जय हिंद चैरिटेबल ब्लड बैंक, श्री बालाजी चैरिटेबल ब्लड बैंक, निधि समर्पण ब्लड बैंक, आगरा चैरिटेबल ब्लड बैंक श्री जगदंबा चैरिटेबल ब्लड बैंक और लाइफ लाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक की जांच की। इसमें जय हिंद ब्लड बैंक और श्री बालाजी ब्लड बैंक में रक्त भंडार पर रोक लगा दी है। सहायक आयुक्त औषधि अरविंद गुप्ता ने बताया कि मुख्यालय की टीम के साथ निरीक्षण किया गया था। इनमें कमियां मिलने पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुधार करने के बाद दोबारा से जांच की जाएगी।