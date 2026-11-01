अंग्रेजी नहीं समझा वेटर, मेहमान ने जड़ दिया थप्पड़: होटल प्रबंधन का सख्त कदम, आजीवन गेस्ट की एंट्री बैन

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उन्होंने प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म (लिंक्डइन) पर इस घटना का ब्योरा साझा किया और गेस्ट को आजीवन ब्लैकलिस्ट करने की जानकारी दी। कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक पारितोष लधानी ने बताया कि ताज कन्वेंशन के रेस्तरां में कार्यरत वेटर कांति मेहमान को सेवा दे रहे थे। अंग्रेजी ठीक से न बोल पाने के कारण बातचीत में थोड़ी गलतफहमी हो गई।इस पर नाराज होकर मेहमान ने अपनी मर्यादा लांघते हुए अपना काम कर रहे वेटर को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद कांति ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, न ही विरोध जताया। वह नौकरी खोने के डर से चुप रहे। यह घटना उनके सामने आई तो उन्होंने आरोपी मेहमान को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है। वेटर कांति एक किसान परिवार से हैं।कर्मचारी का दर्द जानने के बाद पारितोष लधानी ने लिंक्डइन पर लिखा कि कोई व्यक्ति कितना भी अमीर, प्रभावशाली या बड़ा ग्राहक क्यों न हो, उसे अपने पद या पैसे के बल पर किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार या अपमान करने का अधिकार नहीं है। आत्मसम्मान और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर कर्मचारी अपने सम्मान के लिए खड़े होने से डर रहे हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम लीडर के तौर पर उनके साथ खड़े रहें।