जहरीला हुआ यमुना का पानी: कपड़े धोने लायक भी नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में चाैंकाने वाला खुलासा

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इन नालों के मिलने पर बिगड़ रही यमुना

स्थान कोलीफॉर्म फीकल कोलीफॉर्म मोहरे वाली दरगाह 21,000 4,500 जीवनी मंडी वाटरवर्क्स 14,000 3,800 ताज दशहरा घाट 9,400 2,600 बटेश्वर मंदिर घाट 7,900 1,200 कैलाश घाट 4,100 930

रिपोर्ट के अनुसार, शहर के 91 नालों के जरिये भारी मात्रा में सीवर सीधे नदी में गिर रहा है, जिससे यमुना का पानी खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुका है। नगर निगम सीमा में गिरने वाले 91 नालों में से कागजों पर करीब 45 नालों को टैप करने का दावा किया जाता है लेकिन इन दावों की पोल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ने खोल दी है। बोर्ड की ओर से नदी के अलग-अलग 11 स्थानों से लिए गए पानी के सभी सैंपल जांच में फेल हो गए हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, सभी जांच बिंदुओं पर यमुना का पानी डी श्रेणी का पाया गया है, जो न तो आचमन (पीने) योग्य है और न ही कपड़े धोने या सिंचाई के लायक बचा है। कैलाश घाट पर नदी में प्रवेश के समय फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 930 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज की गई। कैलाश मंदिर पर कोलीफॉर्म की मात्रा बढ़कर 4,100 तक पहुंच गई। मोहरे वाली दरगाह (करवन नदी संगम) पर डाउनस्ट्रीम में हालात सबसे बदतर हैं। ताजमहल के आगे करवन नदी के मिलने वाले इस स्थान पर फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 21,000 एमपीएन तक पाई गई, जो प्रवेश बिंदु के मुकाबले करीब पांच गुना अधिक है।यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शहर के शेष 45 नालों को टैप किया जाना है लेकिन यह योजना मार्च 2028 तक ही पूरी हो सकेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद ‘नमामि गंगे’ योजना के तहत इस पर 127 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत पांच नए पंपिंग स्टेशन बनाने, तीन पुराने पंपिंग स्टेशनों को अपग्रेड करने और लगभग 36 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है, ताकि नालों के पानी को रोककर एसटीपी तक पहुंचाया जा सके। वर्तमान में पोइया घाट, बल्केश्वर, पीलाखार, जगनपुर, भैरों नाला, वाटरवर्क्स, मनोहरपुर, नरायच, गोकुल नगर, गणेश नगर, रामबाग, कटरा वजीर खां, चीनी का रोजा, एत्माद्दौला, प्रकाश नगर और ताज पूर्वी गेट के नाले नदी में सबसे अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं।नालों को टैप करने का काम मार्च 2028 तक पूरा होगा। करीब 18 माह का समय सीवर लाइनें डालने में लगेगा। आबादी बढ़ने के साथ ही नालों का डिस्चार्ज बढ़ा है। 100 एमएलडी का नया एसटीपी बनने के बाद सुधार होगा।यमुना नदी में नालों के गिरने के मामले में नगर निगम पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लग चुकी है। 10 करोड़ रुपये एनजीटी में जमा कराए गए हैं। टैपिंग की योजना जल निगम ने बनाई है। हमने बायोरेमेडिएशन किया है। जल्द सुधार नजर आएगा।

नोट: सभी आंकड़े एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर में हैं।