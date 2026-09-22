फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Firozabad received the heaviest rainfall, while Agra recorded less rainfall compared to the previous year.

Agra News: फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा बरसे बादल आगरा में बीते साल के मुकाबले कम दर्ज हुई वर्षा

Tue, 22 Sep 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Firozabad received the heaviest rainfall, while Agra recorded less rainfall compared to the previous year.
आगरा। बादलों की लुकाछिपी के बीच मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों से गुजर रहा है। इसके अगले दो-तीन दिन में वापसी के आसार बन रहे हैं। हालांकि इस बार बीते साल के मुकाबले बारिश काफी कम हुई है, लेकिन कुल औसत बारिश की बात करें तो यह सामान्य से महज एक फीसदी ही कम है।
विज्ञापन

मौसम विभाग के अनुसार जिले में औसतन बारिश 517.5 मिमी होती है। इस साल 513.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। ये सामान्य के मुकाबले एक फीसदी ही कम है। बीते साल जमकर बारिश हुई और औसत से 26 फीसदी अधिक रही। 2025 में मौसम विभाग ने 682 मिमी बारिश रिकॉर्ड दर्ज की। एक जून से 31 अगस्त शहर में 549.2 मिमी बारिश हो चुकी थी। सितंबर के अंतिम दौर की बारिश से ये आंकड़ा 682 मिमी तक पहुंच गया। इस साल सितंबर के अंतिम चरण में बारिश हल्की रही। बीते साल भी 21 सितंबर को मानसून विदा हुए थे।
विज्ञापन


फिरोजाबाद में जमकर बारिश, मैनपुरी में सबसे कम
- मंडल की बात करें तो फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा बारिश हुई। यहां 670 मिमी बारिश दर्ज की है। अगस्त और सितंबर के शुरू के दिनों में तेज बारिश से आंकड़ा बढ़ गया। मथुरा और मैनपुरी में औसत से काफी कम बारिश हुई। मथुरा में 278.3 मिमी बारिश हुई। यहां 481.8 मिमी औसत बारिश होती है। इस तरह 42 फीसदी कम बारिश हुई है। मैनपुरी में 39 फीसदी बारिश कम हुई है। यहां 638 मिमी के मुकाबले 387.5 मिमी बारिश दर्ज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

28 तक हो सकती है बारिश
दक्षिण-पश्चिम मानसून 21 सितंबर को राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ ही पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में वापस लौट आया है। आगामी 2-3 दिन में इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लौटने की संभावना है। 25 से 28 सितंबर के मध्य कहीं-कही तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान बिजली कड़कने और गिरने की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed