आगरा विवि: पीएचडी में 1013 विद्यार्थियों का प्रवेश, 49 विषयों में सूची जारी; 26 तक जमा करनी होगी फीस
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 10:16 AM IST
सार
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने पीएचडी सत्र 2026-27 के प्रथम कोर्स वर्क के लिए 49 विषयों में 1013 विद्यार्थियों की सूची जारी की है। इनमें जेआरएफ, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर श्रेणी के 467 अभ्यर्थी शामिल हैं। चयनित विद्यार्थियों को 26 सितंबर तक फीस जमा करनी होगी।
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विस्तार
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने पीएचडी सत्र 2026-27 के प्रथम कोर्स वर्क के लिए सोमवार शाम 1013 विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी। 49 विषयों में इन विद्यार्थियों का कोर्स वर्क के लिए प्रवेश हुआ है। विश्वविद्यालय ने चयनित विद्यार्थियों को फीस जमा करने के लिए 26 सितंबर तक का समय दिया है। निर्धारित अवधि में फीस जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय के पीएचडी समन्वयक प्रो. डॉ. बीपी सिंह ने बताया कि प्रथम काउंसलिंग में करीब 1150 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 49 विषयों में 1013 विद्यार्थियों का कोर्स वर्क के लिए चयन किया गया है। इसमें से जेआरएफ, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर श्रेणी के 467 विद्यार्थियों का प्रवेश भी हुआ है।
वहीं, प्रथम काउंसलिंग के बाद भी विश्वविद्यालय के 30 विषयों में सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोर्स वर्क की फीस 25 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए फीस 12,500 रुपये रहेगी।
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विश्वविद्यालय के पीएचडी समन्वयक प्रो. डॉ. बीपी सिंह ने बताया कि प्रथम काउंसलिंग में करीब 1150 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 49 विषयों में 1013 विद्यार्थियों का कोर्स वर्क के लिए चयन किया गया है। इसमें से जेआरएफ, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर श्रेणी के 467 विद्यार्थियों का प्रवेश भी हुआ है।
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वहीं, प्रथम काउंसलिंग के बाद भी विश्वविद्यालय के 30 विषयों में सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोर्स वर्क की फीस 25 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए फीस 12,500 रुपये रहेगी।
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