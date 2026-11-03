यूपी: आगरा के अस्पताल की किचन में लगी आग, लपटों में घिरा कर्मचारी; मरीजों में मची दहशत

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घटना शाम तकरीबन 4:30 बजे की है। अस्पताल छह मंजिला है। इसके लोअर ग्राउंड फ्लोर पर किचन है। इसके साथ ही पार्किंग का रास्ता है। इसमें एक सिलिंडर पर कर्मचारी चाय बना रहा था। चूल्हे में लगा सिलिंडर का पाइप अचानक निकल गया। कर्मचारी कुछ कर पाता तब तक पाइप ने आग पकड़ ली। किचन में रखा सारा सामान जल गया। धुआं ऊपर की मंजिल तक पहुंच गया। मरीज और तीमारदार इससे घबरा गए।उधर, फायर सिस्टम चालू हो गया। वाटर स्प्रिंकलर से पानी निकलने लगा। इससे आग को बुझा लिया गया। मैनेजर आशीष गुप्ता ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने फायर सिस्टम से समय रहते आग को बुझा दिया। एहतियात के ताैर पर फायरब्रिगेड को सूचित कर दिया गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि किचन में गैस रिसाव से आग लगी थी। घटना की जांच के लिए निरीक्षण कराया जाएगा।