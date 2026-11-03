यूपी: आगरा के अस्पताल की किचन में लगी आग, लपटों में घिरा कर्मचारी; मरीजों में मची दहशत
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 10:23 AM IST
सार
आगरा के हरीपर्वत स्थित विम्स हॉस्पिटल की किचन में सोमवार शाम चाय बनाते समय सिलिंडर का पाइप निकलने से आग लग गई। लपटों से घिरे कर्मचारी ने किसी तरह खुद को बचाया और धुआं फैलने से मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
आगरा के हरीपर्वत स्थित विम्स हॉस्पिटल की किचन में सोमवार शाम चूल्हे पर चाय बनाते समय सिलिंडर का पाइप निकलने से आग लग गई। कर्मचारी लपटों से घिर गया। उसने किसी तरह खुद को बचाया। धुआं और लपटें देख मरीज और तीमारदार दहशत में आ गए। कई लोग बाहर निकल गए। फायर सिस्टम की मदद से आग पर कुछ ही समय में काबू पा लिया गया।
घटना शाम तकरीबन 4:30 बजे की है। अस्पताल छह मंजिला है। इसके लोअर ग्राउंड फ्लोर पर किचन है। इसके साथ ही पार्किंग का रास्ता है। इसमें एक सिलिंडर पर कर्मचारी चाय बना रहा था। चूल्हे में लगा सिलिंडर का पाइप अचानक निकल गया। कर्मचारी कुछ कर पाता तब तक पाइप ने आग पकड़ ली। किचन में रखा सारा सामान जल गया। धुआं ऊपर की मंजिल तक पहुंच गया। मरीज और तीमारदार इससे घबरा गए।
उधर, फायर सिस्टम चालू हो गया। वाटर स्प्रिंकलर से पानी निकलने लगा। इससे आग को बुझा लिया गया। मैनेजर आशीष गुप्ता ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने फायर सिस्टम से समय रहते आग को बुझा दिया। एहतियात के ताैर पर फायरब्रिगेड को सूचित कर दिया गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि किचन में गैस रिसाव से आग लगी थी। घटना की जांच के लिए निरीक्षण कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
घटना शाम तकरीबन 4:30 बजे की है। अस्पताल छह मंजिला है। इसके लोअर ग्राउंड फ्लोर पर किचन है। इसके साथ ही पार्किंग का रास्ता है। इसमें एक सिलिंडर पर कर्मचारी चाय बना रहा था। चूल्हे में लगा सिलिंडर का पाइप अचानक निकल गया। कर्मचारी कुछ कर पाता तब तक पाइप ने आग पकड़ ली। किचन में रखा सारा सामान जल गया। धुआं ऊपर की मंजिल तक पहुंच गया। मरीज और तीमारदार इससे घबरा गए।
विज्ञापन
उधर, फायर सिस्टम चालू हो गया। वाटर स्प्रिंकलर से पानी निकलने लगा। इससे आग को बुझा लिया गया। मैनेजर आशीष गुप्ता ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने फायर सिस्टम से समय रहते आग को बुझा दिया। एहतियात के ताैर पर फायरब्रिगेड को सूचित कर दिया गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि किचन में गैस रिसाव से आग लगी थी। घटना की जांच के लिए निरीक्षण कराया जाएगा।
विज्ञापन