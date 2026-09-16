पेट्रोल पंप पर शॉर्ट सर्किट से भड़की आग: टैंकर तक पहुंचीं लपटें, कर्मचारियों ने सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 09:41 AM IST
सार
आगरा के प्रतापपुरा चौराहे पर मंगलवार शाम पेट्रोल पंप में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और लपटें पास खड़े पेट्रोल टैंकर तक पहुंच गईं। पंप कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए 15 अग्निशमन यंत्रों से करीब 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा टल गया।
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विस्तार
आगरा के प्रतापपुरा चौराहा (सदर) स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पंप पर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग पास ही खड़े पेट्रोल से भरे टैंकर तक पहुंच गई। उधर, आग की लपटों को देखकर ग्राहकों में अफरातफरी मच गई। हालांकि पंप कर्मियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल किया और महज 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया।
प्रतापपुरा चौराहे पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है। मंगलवार शाम तकरीबन 4:30 बजे टैंकर खाली होने के लिए आया था। कर्मचारी पाइप लगाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे। तभी टैंकर के पास दीवार पर लगे बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग टैंकर के नीचे तक पहुंच गई। ग्राहक अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगे, लेकिन पंप कर्मचारियों ने साहस दिखाया।
अग्निशमन यंत्र लेकर दौड़े और आग बुझाने लगे। कुछ ग्राहक भी उनके साथ जुट गए। इस दौरान पंप कर्मचारियों ने 15 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर आग को पूरी तरह से बुझा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइलों से वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि पंप पर शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ था। पंप कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते आग पर काबू पा लिया। घटना की जानकारी पुलिस और दमकल को नहीं दी गई। फिर भी जांच के लिए पुलिसकर्मी पंप पर पहुंचे थे।
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प्रतापपुरा चौराहे पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है। मंगलवार शाम तकरीबन 4:30 बजे टैंकर खाली होने के लिए आया था। कर्मचारी पाइप लगाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे। तभी टैंकर के पास दीवार पर लगे बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग टैंकर के नीचे तक पहुंच गई। ग्राहक अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगे, लेकिन पंप कर्मचारियों ने साहस दिखाया।
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अग्निशमन यंत्र लेकर दौड़े और आग बुझाने लगे। कुछ ग्राहक भी उनके साथ जुट गए। इस दौरान पंप कर्मचारियों ने 15 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर आग को पूरी तरह से बुझा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइलों से वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि पंप पर शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ था। पंप कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते आग पर काबू पा लिया। घटना की जानकारी पुलिस और दमकल को नहीं दी गई। फिर भी जांच के लिए पुलिसकर्मी पंप पर पहुंचे थे।
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