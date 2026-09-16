पेट्रोल पंप पर शॉर्ट सर्किट से भड़की आग: टैंकर तक पहुंचीं लपटें, कर्मचारियों ने सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

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प्रतापपुरा चौराहे पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है। मंगलवार शाम तकरीबन 4:30 बजे टैंकर खाली होने के लिए आया था। कर्मचारी पाइप लगाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे। तभी टैंकर के पास दीवार पर लगे बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग टैंकर के नीचे तक पहुंच गई। ग्राहक अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगे, लेकिन पंप कर्मचारियों ने साहस दिखाया।अग्निशमन यंत्र लेकर दौड़े और आग बुझाने लगे। कुछ ग्राहक भी उनके साथ जुट गए। इस दौरान पंप कर्मचारियों ने 15 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर आग को पूरी तरह से बुझा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइलों से वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि पंप पर शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ था। पंप कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते आग पर काबू पा लिया। घटना की जानकारी पुलिस और दमकल को नहीं दी गई। फिर भी जांच के लिए पुलिसकर्मी पंप पर पहुंचे थे।