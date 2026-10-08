यात्रीगण ध्यान दें: दीपावली और छठ पर यात्रियों को बड़ी राहत, घर पहुंचाएगी पूजा स्पेशल ट्रेन; नोट कर लें टाइम

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 03109 कोलकाता–प्रतापनगर स्पेशल 13, 20, 27 अक्तूबर और 3, 10, 17 व 24 नवंबर को चलेगी। कोलकाता से सुबह आठ बजे चलकर यह अगले दिन सुबह 7:25 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 7:30 बजे रवाना होगी। विज्ञापन



वापसी में ट्रेन संख्या 03110 प्रतापनगर-कोलकाता स्पेशल 15, 22, 29 अक्तूबर और 5, 12, 19 व 26 नवंबर को चलेगी। प्रतापनगर से शाम 4:15 बजे चलकर सुबह 7:45 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 7:50 बजे रवाना होगी। विज्ञापन विज्ञापन

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 03109 कोलकाता–प्रतापनगर स्पेशल 13, 20, 27 अक्तूबर और 3, 10, 17 व 24 नवंबर को चलेगी। कोलकाता से सुबह आठ बजे चलकर यह अगले दिन सुबह 7:25 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 7:30 बजे रवाना होगी।वापसी में ट्रेन संख्या 03110 प्रतापनगर-कोलकाता स्पेशल 15, 22, 29 अक्तूबर और 5, 12, 19 व 26 नवंबर को चलेगी। प्रतापनगर से शाम 4:15 बजे चलकर सुबह 7:45 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 7:50 बजे रवाना होगी।

दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन की घोषणा की है। कोलकाता और प्रतापनगर के बीच चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन का ठहराव ईदगाह स्टेशन पर होगा। इससे आगरा के यात्री कोलकाता के साथ गया, सासाराम, प्रयागराज, कोटा, सवाई माधोपुर, रतलाम, वडोदरा समेत कई प्रमुख शहरों की यात्रा कर सकेंगे।