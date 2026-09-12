यूपी के किसानों से धोखा: नामी कंपनी के पैकेट में नकली खाद, राजस्थान से सप्लाई; आगरा में बड़े गैंग का पर्दाफाश

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जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि विभाग की टीम ने राजस्व और पुलिस की टीम के साथ खेरागढ़ क्षेत्र में जगनेर रोड से दो गाड़ियों को पकड़ा। मलपुरा क्षेत्र के नगला मकरौल निवासी मोनू और रोहता निवासी सूरज हिरासत में लिए गए। उनके पास एक बोलेरो पिकअप गाड़ी से 79 बैग संदिग्ध उर्वरक भरे हुए पकड़े गए। दूसरी ईको कार में दो सिलाई मशीन, इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) कंपनी के डीएपी के 249 खाली बैग, 28 बंडल धागा और दो बैटरी के साथ इन्वर्टर बरामद किए गए हैं।पिकअप गाड़ी का चालक कट्टों में भरे उर्वरक के कागज नहीं दिखा सका। विभाग ने खाद के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। इन पांचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह इस उर्वरक को रूपे, विमल लवानियां और हरेंद्र ( तीनों निवासी डांडा खेरागढ़) के कहने पर लाए थे। खेरागढ़ क्षेत्र में राजस्थान नंबर और एक अन्य वाहन नकली खाद ले जा रहे हैं। अगले महीने से आलू की बुआई होनी है।किसान आईपीएल कंपनी के खाद को अधिक मात्रा में खरीदते हैं। किसान कागजों और पीओएस मशीन के झंझट से बचने के लिए सीधे खाद खरीदते हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए वह कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने यह नया तरीका निकाला है। पकड़ने वाली टीम में अपर जिला कृषि अधिकारी गुफरान अहमद, नायब तहसीलदार अनुज दीक्षित, खेरागढ़ थाना प्रभारी व टीम के सदस्य शामिल थे।