Agra News: सोशल मीडिया पर बरतें खास सतर्कता, उड़नदस्ते व एसएसटी करेंगे निगरानी
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:51 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
आगरा। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 उड़नदस्ते (एफएसटी) और 9 स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) निगरानी रखेंगी। मतदाताओं को किसी तरह से प्रभावित करने के लिए वितरित की जाने वाली मुफ्त चीजों पर खास नजर रखेंगी। अभी से अवैध शराब से लेकर हथियार आदि की धरपकड़ का कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार का त्वरित जवाब देने को कहा गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1950, सी-विजिल एवं जिला नियंत्रण कक्ष से प्राप्त शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तथ्यपरक उत्तर देने के साथ ही झूठी व भ्रामक खबरों को साइबर सेल से भी साझा किया जाए।
भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने एवं उसमें संशोधन की प्रक्रिया को पूरी सावधानी, पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता भय, दबाव, प्रलोभन अथवा अन्य किसी कारण से अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। निगरानी से संबंधित 20 से अधिक एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
विज्ञापन
-। आज से ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर होंगे शुरू
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी जनपदों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (ईडीसी) 20 नवंबर से प्रारंभ किए जाएंगे। मोबाइल जागरूकता वैन गांवों, मोहल्लों एवं मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदाताओं को प्रक्रिया बताएंगी।
-। क्रिटिकल मतदान केंद्रों की होगी पहचान
वल्नरेबिलिटी मैपिंग के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों एवं मतदान केंद्रों की पहचान की जाएगी, जहां मतदाताओं को भय, दबाव, धमकी या प्रलोभन से प्रभावित किया जा सकता है। सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के निरीक्षण एवं रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। पिछले चुनावों के अनुभवों के आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, आवश्यकता एवं तैनाती की रणनीति की भी समीक्षा की गई।
विज्ञापन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1950, सी-विजिल एवं जिला नियंत्रण कक्ष से प्राप्त शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तथ्यपरक उत्तर देने के साथ ही झूठी व भ्रामक खबरों को साइबर सेल से भी साझा किया जाए।
विज्ञापन
भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने एवं उसमें संशोधन की प्रक्रिया को पूरी सावधानी, पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता भय, दबाव, प्रलोभन अथवा अन्य किसी कारण से अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। निगरानी से संबंधित 20 से अधिक एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
विज्ञापन
-। आज से ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर होंगे शुरू
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी जनपदों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (ईडीसी) 20 नवंबर से प्रारंभ किए जाएंगे। मोबाइल जागरूकता वैन गांवों, मोहल्लों एवं मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदाताओं को प्रक्रिया बताएंगी।
-। क्रिटिकल मतदान केंद्रों की होगी पहचान
वल्नरेबिलिटी मैपिंग के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों एवं मतदान केंद्रों की पहचान की जाएगी, जहां मतदाताओं को भय, दबाव, धमकी या प्रलोभन से प्रभावित किया जा सकता है। सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के निरीक्षण एवं रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। पिछले चुनावों के अनुभवों के आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, आवश्यकता एवं तैनाती की रणनीति की भी समीक्षा की गई।