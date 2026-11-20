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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1950, सी-विजिल एवं जिला नियंत्रण कक्ष से प्राप्त शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तथ्यपरक उत्तर देने के साथ ही झूठी व भ्रामक खबरों को साइबर सेल से भी साझा किया जाए।भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने एवं उसमें संशोधन की प्रक्रिया को पूरी सावधानी, पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता भय, दबाव, प्रलोभन अथवा अन्य किसी कारण से अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। निगरानी से संबंधित 20 से अधिक एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।-। आज से ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर होंगे शुरूमुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी जनपदों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (ईडीसी) 20 नवंबर से प्रारंभ किए जाएंगे। मोबाइल जागरूकता वैन गांवों, मोहल्लों एवं मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदाताओं को प्रक्रिया बताएंगी।-। क्रिटिकल मतदान केंद्रों की होगी पहचानवल्नरेबिलिटी मैपिंग के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों एवं मतदान केंद्रों की पहचान की जाएगी, जहां मतदाताओं को भय, दबाव, धमकी या प्रलोभन से प्रभावित किया जा सकता है। सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के निरीक्षण एवं रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। पिछले चुनावों के अनुभवों के आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, आवश्यकता एवं तैनाती की रणनीति की भी समीक्षा की गई।