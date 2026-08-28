Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:31 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:31 AM IST
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धर्म-कर्म
उत्सव- हिंडोला उत्सव, श्री प्रेमनिधि मंदिर, नाई की मंडी, शाम 6 बजे।
शृंगार- मन:कामेश्वर मंदिर रावतपाड़ा में पूर्णिमा विशेष शृंगार एवं अनंत राजभोग, शाम 7 बजे।
महाआरती- श्री श्यामेश्वर महादेव मंदिर, श्री खाटू श्याम जी मंदिर, जीवनी मंडी में महा रुद्राभिषेक का समापन और महाआरती, सुबह 8:45 बजे।
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रक्षाबंधन
- टीयर्स बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान की बच्चियां जिलाधिकारी को निवास पर राखी बांधेंगी, दोपहर 1 बजे।
- जिला और सेंट्रल जेल में राखी बांधने जाएंगी मुलाकाती महिलाएं, सुबह 9 बजे से।
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उत्सव- हिंडोला उत्सव, श्री प्रेमनिधि मंदिर, नाई की मंडी, शाम 6 बजे।
शृंगार- मन:कामेश्वर मंदिर रावतपाड़ा में पूर्णिमा विशेष शृंगार एवं अनंत राजभोग, शाम 7 बजे।
महाआरती- श्री श्यामेश्वर महादेव मंदिर, श्री खाटू श्याम जी मंदिर, जीवनी मंडी में महा रुद्राभिषेक का समापन और महाआरती, सुबह 8:45 बजे।
रक्षाबंधन
- टीयर्स बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान की बच्चियां जिलाधिकारी को निवास पर राखी बांधेंगी, दोपहर 1 बजे।
- जिला और सेंट्रल जेल में राखी बांधने जाएंगी मुलाकाती महिलाएं, सुबह 9 बजे से।