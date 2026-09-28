Agra News: आधे शहर मेें ठप रही शाम की पानी सप्लाई

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जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने दावा किया है कि रविवार रात में सप्लाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि टोरेंट पावर का एक फेस बंद हो गया था। टोरेंट से सूचना मिलने पर पता चला कि मेट्रो कार्य के दौरान हाईटेंशन की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई।शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक पंप बंद रहे। रात में पंप चलाए हैं। वाटर वर्क्स पर 204 एमएलडी जल शोधन क्षमता है। इससे करीब 20 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई होती है। रविवार शाम कमला नगर, बल्केश्वर, जीवनी मंडी, गधा पाड़ा, बालूगंज, ताजगंज समेत 100 से ज्यादा इलाकों में लोगों को पानी के लिए दिक्कत हुई।