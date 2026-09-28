Agra News: आधे शहर मेें ठप रही शाम की पानी सप्लाई
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:50 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:50 AM IST
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आगरा। वाटर वर्क्स स्थित जलकल मुख्यालय में रविवार शाम विद्युत फॉल्ट के कारण एक फेस उड़ गया। इसके बाद कमला नगर से जीवनी मंडी, ताजगंज समेत आधे शहर में रविवार शाम पानी नहीं आया। तीन घंटे पंप बंद रहने से सप्लाई ठप हो गई।
जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने दावा किया है कि रविवार रात में सप्लाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि टोरेंट पावर का एक फेस बंद हो गया था। टोरेंट से सूचना मिलने पर पता चला कि मेट्रो कार्य के दौरान हाईटेंशन की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई।
शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक पंप बंद रहे। रात में पंप चलाए हैं। वाटर वर्क्स पर 204 एमएलडी जल शोधन क्षमता है। इससे करीब 20 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई होती है। रविवार शाम कमला नगर, बल्केश्वर, जीवनी मंडी, गधा पाड़ा, बालूगंज, ताजगंज समेत 100 से ज्यादा इलाकों में लोगों को पानी के लिए दिक्कत हुई।
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जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने दावा किया है कि रविवार रात में सप्लाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि टोरेंट पावर का एक फेस बंद हो गया था। टोरेंट से सूचना मिलने पर पता चला कि मेट्रो कार्य के दौरान हाईटेंशन की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई।
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शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक पंप बंद रहे। रात में पंप चलाए हैं। वाटर वर्क्स पर 204 एमएलडी जल शोधन क्षमता है। इससे करीब 20 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई होती है। रविवार शाम कमला नगर, बल्केश्वर, जीवनी मंडी, गधा पाड़ा, बालूगंज, ताजगंज समेत 100 से ज्यादा इलाकों में लोगों को पानी के लिए दिक्कत हुई।
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