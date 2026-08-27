रक्षाबंधन से पहले छिन गई नौकरी: गुस्साए फैक्टरी कर्मचारी ने सुरक्षा सुपरवाइजर पर चलाई गोली, FIR हुई दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दाऊजी एन्क्लेव, शास्त्रीपुरम निवासी अर्पित शाह ने सिकंदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह अरतौनी स्थित एक कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं। 25 अगस्त को कंपनी में फिटर का काम करने वाले रुनकता के मैंगो ठाकुर को ठीक से काम न करने पर सुपरवाइजर धर्मेश वरुण ने टोका। इस पर मैंगो ठाकुर गाली-गलौज करने लगा। समझाने के बावजूद न मानने पर उसे कंपनी से बाहर कर दिया गया था।आरोप है कि शाम करीब 5:30 बजे मैंगो ठाकुर एक अज्ञात साथी के साथ बाइक से कंपनी के गेट पर आया और गाली-गलौज करने लगा। उनके बाहर आते ही बाइक पर पीछे बैठे मैंगो ने उस पर फायर कर दिया। हालांकि वह बच गए। एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।