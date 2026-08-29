Agra News: वाहन की टक्कर से बुजुर्ग किसान की मौत

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गुर्जा हरिबक्स, नगला भरी निवासी मुन्नालाल (65) बृहस्पतिवार शाम को खेत की रखवाली करने गए थे। रात में खेत से खाना खाने के लिए घर लौट रहे थे। आगरा-बाह मार्ग पर गुर्जा मोड़ के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मुन्नालाल गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन घायल को आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मुन्नालाल ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची थाना बसई अरेला पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी है।

पिनाहट। थाना बसई अरेला क्षेत्र में आगरा-बाह मार्ग स्थित गुर्जा मोड़ पर बृहस्पतिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई।