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आगरा के पर्यटन थाना के पास आठ पेड़ काटने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी वायरल है। वन विभाग की टीम ने जांच की तो मामला सही निकला। इस पर थाना ताजगंज में एफआईआर करा दी गई। जिला वन अधिकारी (डीएफओ) राजेश कुमार ने बताया कि पर्यटन थाना के सब्जी मंडी के पीछे हरे पेड़ काटने की जानकारी मिली। टीम को वहां पर कटे हुए ठूंठ मिले। इसमें अरु, पापड़ी, बबूल के पेड़ थे। पता चला कि ये पेड़ ग्वालियर रोड निवासी भूदेव के प्लॉट में थे। बिना अनुमति के ही पेड़ काट दिए हैं। टीटीजेड क्षेत्र में पेड़ काटना अपराध है। ऐसे में इसके खिलाफ एफआईआर करा दी है।