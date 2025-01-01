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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Eight-foot-long python found in warehouse; rescued by Forest Department

Agra News: गोदाम में निकला आठ फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Thu, 05 Nov 2026 01:19 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:19 AM IST
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Eight-foot-long python found in warehouse; rescued by Forest Department
फतेहाबाद फोटो।अजगर को हाथ में पकड़े वन कर्मी भूरी सिंह स्रोत वन विभाग - फोटो : Samvad
फतेहाबाद। तहसील फतेहाबाद क्षेत्र के गांव पूठपुरा में बुधवार शाम घर के पीछे बने गोदाम में करीब आठ फीट लंबा अजगर निकलने से अफरा-तफरी मच गई। अजगर को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया।
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गांव पूठपुरा निवासी जयपाल सिंह के घर के पीछे बने गोदाम में बुधवार शाम अजगर रेंगता हुआ दिखाई दिया। अजगर की जानकारी होने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे वनकर्मी भूरी सिंह ने काफी प्रयास के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया।
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